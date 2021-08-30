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颶風艾妲重創路州 密西西比河一度倒流 已知2死

喀布爾恐攻／美早知有大規模死傷 怪英國未及時關門

颶風艾妲重創路州 密西西比河一度倒流 已知2死

編譯林梅婕╱綜合30日電
路州居民奧蘭多30日看到自己的家被颶風摧毀，悲從中來。(美聯社)
路州居民奧蘭多30日看到自己的家被颶風摧毀，悲從中來。(美聯社)

四級颶風艾妲(Hurricane Ida)重創路易斯安納州，大量雨水淹沒內陸社區，甚至一度造成密西西比河短暫倒流；許多民眾逃往陽台和屋頂避難，還有人在社群媒體上公布自家地址尋求救援；儘管數千人成功撤離，仍至少兩人死亡，逾百萬戶家庭停水停電；救難人員積極救災，當地隨處可見救援的船隻、高水位車輛和直升機。

目前密西西比州和路州總共超過100萬戶家庭和店家、包含紐奧良全市都處於停電的狀態；路州另外還有18處的供水系統遭到破壞被迫停擺，約25萬5000人受到影響。

官員提醒民眾，修復供電系統需耗費數周；而州政府官員形容供電系統的損壞情況「有如災難一般」，災民恐怕得在沒有冷氣和冰箱的情況下撐過炎夏。

海岸防衛隊30日提供的推特空拍圖顯示路州災情嚴重。(取自推特)
海岸防衛隊30日提供的推特空拍圖顯示路州災情嚴重。(取自推特)

許多街道和道路都被封死，有些居民甚至收不到手機訊號；路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)發言人史蒂文斯(Christina Stephens)表示災情可能惡化，「死亡人數將持續增加」；目前已知的兩名死者分別為紐奧良一名駕駛遭洪水溺斃，以及巴頓魯治(Baton Rouge)一名行人被路樹壓倒身亡。

愛德華茲表示正積極展開救援，30日下午有三個教區共191人和27隻寵物成功獲救；但記者會上他也語帶保留的說：「很多問題現階段我無法回答，但我們每天都會盡全力搶救。」

官員指出已有2200名以上的居民安全撤離，被安置在41處庇護所，估計人數將繼續上升；史蒂文斯表示，由於新冠肺炎疫情還在延燒，將盡快協助撤離的災民移往飯店，以確保大家保持社交距離。

除了無數的行道樹和房屋屋頂被吹落，部分地區累積雨量達到將近兩呎，暴潮更達七呎高，位於紐奧良的美國地質調查局29日午間甚至偵測到密西西比河流倒灌的現象。

路州國民兵共派出4900人救災，另外還有195台高水位車輛、73艘救援船和34架直升機。

聯邦已撥派5千多位國民兵進駐南部各州，一方面救災，一方面維持災區社會秩序。圖為國...
聯邦已撥派5千多位國民兵進駐南部各州，一方面救災，一方面維持災區社會秩序。圖為國民兵在路州搶救受災民眾。(Getty Images)

艾妲堪稱登陸美國最強的颶風之一，不過在30日晚間已降為熱帶風暴；預計之後將穿越密西西比州和田納西河谷地區，最終抵達中大西洋岸地區和東北地區。

美國 艾妲 颶風

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