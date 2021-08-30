我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲重創路州 密西西比河一度倒流 已知2死

喀布爾恐攻／美早知有大規模死傷 怪英國未及時關門

紐約25歲網紅募款700萬 營救51人逃離阿富汗

記者胡玉立／綜合報導
透過線上募款網站GoFundMe發起救援阿富汗人任務「飛離行動」的紐約市青年馬庫斯。（美聯社）
透過線上募款網站GoFundMe發起救援阿富汗人任務「飛離行動」的紐約市青年馬庫斯。（美聯社）

由社群媒體Instagram網紅「昆汀跨蘭提諾」(Quentin Quarantino)透過線上募款網站GoFundMe發起的救援阿富汗人任務「飛離行動」(Operation Flyaway)，日前在短短幾天內募得700萬元、逾12萬人捐款，是GoFundMe規模最大的人道主義籌款活動之一，已成功協助51位阿富汗人搭上民間包機，飛離喀布爾，抵達烏干達。

「昆汀跨蘭提諾」真實身分、現年25歲家住紐約市馬庫斯(Tommy Marcus)表示，「除了奇蹟，我不知道還能用什麼詞，它重新燃起對人性的信任。此時此刻，我們擱置政治分歧，各行各業真正團結起來救援這些人；因為如果他們要是留在阿富汗的話，將死路一條」。

這項前所未見的募款救人行動當初發起時，曾有專家提出質疑，擔憂最終能否救援成功。但為該班飛往烏干達私人包機提供組織化支援的Saraya International全球開發公司、洛克菲勒基金會及另一家參與疏散的公司均證實，該航班是由馬庫斯透過GoFundMe資助的緊急合作包機。

馬庫斯說，被疏散的人是婦女、兒童、人道主義者和其他一直「為阿富汗更大利益而戰者」及其家人；這項募款任務最初籌畫時，曾指他們正設法營救300多位「面臨神學士處決急迫風險」的阿富汗人。馬庫斯團隊表示，已有350多人獲救，其中近300人是乘坐其他包機離開喀布爾，「飛離行動」資助提供安全通道。

該架民間包機是在25日飛離喀布爾，是多個團體單獨或透過合作組織進行的數項民間救援行動之一；其中一家參與行動的北卡羅來納州Raven Advisory公司表示，它為美軍執行分包工作，而且有一個「由前特種部隊士兵和其他在阿富汗擁有專業知識的退伍軍人組成的全志願團隊」與軍方合作，協調救援工作。

阿富汗 喀布爾 GoFundMe

上一則

殺父兇手可能獲假釋 羅伯特甘迺迪長子： 嚴重錯誤

下一則

颶風艾妲重創路州 密西西比河一度倒流 已知2死

延伸閱讀

最後一批美軍撤出阿富汗 20年戰爭畫下句點

最後一批美軍撤出阿富汗 20年戰爭畫下句點

阿富汗撤軍倒數計時 美外交人員已撤離喀布爾

阿富汗撤軍倒數計時 美外交人員已撤離喀布爾
俄增派撤離班機赴喀布爾 在阿富汗邊界附近軍演

俄增派撤離班機赴喀布爾 在阿富汗邊界附近軍演
20年阿富汗戰爭在恐攻中結束 最後3千美軍明撤離

20年阿富汗戰爭在恐攻中結束 最後3千美軍明撤離

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
健身教練菲利普斯(Bill Phillips)以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

2021-08-26 08:57

超人氣

更多 >
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝