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七座艾美獎得主 愛德華阿斯納91歲辭世

編譯徐薏茹／綜合29日電
前美國演員工會主席愛德華．阿斯納2010出席奧斯卡金像獎頒獎典禮。(美聯社)
前美國演員工會主席愛德華．阿斯納2010出席奧斯卡金像獎頒獎典禮。(美聯社)

七座艾美獎得主、前美國演員工會主席愛德華．阿斯納(Ed Asner)於29日離世，享耆壽91歲。

阿斯納的代理人證實他過世的消息，阿斯納的孩子在他的推特上寫道：「我們很遺憾地說我們敬愛的族長今天早上已平靜地離開人世，言語無法表達我們的哀傷，在您的頭上留下一吻，晚安爸爸，我們愛您。」

阿斯納因在喜劇「瑪麗泰勒摩爾秀」(The Mary Tyler Moore Show) 、「盧格蘭特」(Lou Grant)中演出而廣為人知，他在兩部作品中飾演同一角色，並且憑著這兩部戲劇三次贏得艾美獎最佳男配角及兩次贏得最佳男主角，另外又以迷你劇「富人，窮人」(Rich Man, Poor Man)、「根」(Roots)拿下兩座艾美獎。

阿斯納直到80多歲還在影視圈相當活躍，2009年他接受美聯社採訪時曾說有趣的角色難以獲得，「我從沒得到足夠的工作，這是我職涯的歷史，讓我這麼說吧，沒有什麼好拒絕的」。

阿斯納曾擔任演員工會主席，但他在1982年因公開反對美國牽涉南美洲的專制政權而陷入爭議，「盧格蘭特」因此被腰斬，之後阿斯納未再參與演員工會主席競選。

2002年阿斯納曾在訪談中談及他的政治化問題，他在麥卡錫時代開啟職涯，多年來因害怕被列入黑名單而不敢公開表態，後來他看了一部有關修女的電影，描繪薩爾瓦多政府對人民的壓迫，「我站出來抱怨我們國家不斷為薩爾瓦多軍隊加強武裝，他們的政府在壓迫人民」。

現任演員工會主席蓋碧艾爾．卡特里斯(Gabrielle Carteris)說：「像阿斯納這樣傑出的演員，很少人像他一樣冒著危及地位的風險，為社會而戰。」「在美國及全球各地，他為貧窮、暴力、戰爭、法律及社會不公的受害者挺身而出。」

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