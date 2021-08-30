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太空人有口福了…SpaceX送酪梨、冰淇淋上太空

編譯徐薏茹／綜合29日電
太空探索公司SpaceX於29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號運載火箭，由天龍號太空船運送物資至國際太空站。(美聯社)
太空探索公司SpaceX於29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號運載火箭，由天龍號太空船運送物資至國際太空站。(美聯社)

馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索公司SpaceX於29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號運載火箭，由天龍號太空船運送螞蟻、酪梨及機械手臂等物資至國際太空站。

火箭於國家航空暨太空總署(NASA)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射，天龍號太空船出發後第一節推進器在SpaceX最新的海洋平台「重力不足」號(A Shortfall of Gravitas)降落，此著陸平台的名字延續馬斯克為推進器回收船命名的傳統，向已故科幻小說作家伊恩·班克斯(Iain Banks)的「文明」系列作品致敬。

天龍號預定於30日抵達太空站，本次任務為SpaceX十年內為NASA執行的第23次運載任務。

此次運送物資重量超過4800磅，包含生活必需品、實驗器材等物資，還有酪梨、檸檬、冰淇淋等新鮮食品供國際太空站的七名太空人享用。

美國女童軍(The Girl Scouts)寄送螞蟻、豐年蝦及植物等作為實驗物品；威斯康辛大學麥迪遜分校科學家寄送鼠耳芥種子，用於基因研究；船上還有混凝土、太陽能電池等物資。

另外還有一台由日本新創公司打造的機械手臂，與人類手臂大小相當，將嘗試組裝物品，並執行平常由太空人做的日常瑣事，第一次測試將在太空站內部執行；該公司首席技術官豐田章男表示未來的機械手臂模型將冒險進入太空，執行衛星任務及其他維修工作，機械手臂最快可於2025年協助建造月球基地，開採月球上的寶貴資源。

太空人 SpaceX 馬斯克

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