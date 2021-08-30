輔助駕駛模式又出事 特斯拉州際公路撞警車

特斯拉的自動輔助駕駛模式，已發生多起事故。(美聯社)

日前在佛羅里達州奧蘭多附近的州際公路，一輛半自動駕駛狀態的特斯拉 撞向佛州公路警察 巡邏車，不過員警當時下車幫忙拋錨車輛逃過一截，但政府決定展開調查。

特斯拉的自動輔助駕駛模式(Autopilot)，已發生多起類似衝撞已停車的緊急救護車輛的事故；事故當下警車已開啟警示燈，特斯拉自左側撞擊警車後，再衝撞其他車輛，27歲的駕駛和路旁拋錨車輛車主受到輕傷。

Autopilot模式經常遭車主濫用，就有駕駛被發現酒駕，甚至行駛在加州 高速公路上時坐在後座；特斯拉裝有多個車用鏡頭，以雷達和電腦程式輔助駕駛。但研究人員表示，特斯拉面對停車狀態的警車或救護車，和路上垂直方向的卡車反應上仍有瑕疵。

特斯拉自2018年起，在Autopilot或巡航控制(cruise control)模式已11次撞擊第一線救護人員的車輛；在現場，救護車輛已開始警示燈，擺出發光路障或三角錐等彈仍遭撞擊，因此全國公路交通安全管理局(NHTSA)決定開啟調查。

特斯拉的11起事故造成17人受傷和1人死亡，調查結果可能迫使特斯拉將車輛召回原廠或強制作其他處置。

國家運輸安全委員會(NTSB)也建議NTHSA和特斯拉將Autopilot的使用，限制於確定可安全運作的區域；此外，也建議特斯拉改善系統，確保駕駛人維持注意力。