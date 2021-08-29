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颶風艾妲登陸路易斯安那州 強降雨公路成河流

颶風艾妲登陸路易斯安那州 強降雨公路成河流

中央社／紐奧良29日綜合外電報導
颶風艾妲的外圍29日到達密西西比州聖路易斯灣，一輛廢棄的車輛半淹沒在一條近乎被洪水淹沒的高速公路旁的溝渠中。美聯社
颶風艾妲的外圍29日到達密西西比州聖路易斯灣，一輛廢棄的車輛半淹沒在一條近乎被洪水淹沒的高速公路旁的溝渠中。美聯社

颶風艾妲（Ida）今天以強度達4級風暴的非常危險等級登陸路易斯安那州，迫使沒有撤離的民眾得因應，16年前颶風卡崔娜過境，當局斥巨資加固堤防後，至今面臨的最嚴峻考驗。

路透報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，經過一夜艾妲強度增強，美東時間上午11時55分在路易斯安那州的佛瓊港（Port Fourchon）附近登陸，艾妲強風波及的範圍，從颶風眼向外延伸50英里（約80公里），並且以每小時13英里（每小時21公里）的速度向西北推進，迫使紐奧良暫停緊急醫療服務。

影片來源：YouTube

路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，艾妲可說是1850年代以來，路易斯安那州遭遇的最嚴重颶風直接侵襲，根據PowerOutage網站，超過12萬2000戶的家庭與商用供電中斷，大部分集中在路州的東南部。

美國國家颶風中心表示，艾妲原本是加勒比海海面上形成的熱帶風暴，僅3天後，依沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度）的5個等級，即發展成為強度第4級的颶風，伴隨著風速將近每小時140英里（225公里）的不間斷強風。

不僅強風肆虐，根據上傳至社群網站的畫面，海面已出現原先預報因颶風掀起的大浪，部分海岸地區的浪高超過6英尺（約183公分），聯絡路易斯安那州與密西西比海灣（Mississippi Gulf Coast）的90號公路已成為路面積水的河流。

美國國家颶風中心另警告，強風可能導致災情，以及部分地區的降雨將達到610毫米。

艾妲颶風29日在路易斯安那州格蘭德島登陸時，水進入了一座海濱別墅。路透
艾妲颶風29日在路易斯安那州格蘭德島登陸時，水進入了一座海濱別墅。路透
路易斯安那州新奧爾良29日開始感受到艾妲颶風的影響。海浪撞擊龐恰特雷恩湖上的新運...
路易斯安那州新奧爾良29日開始感受到艾妲颶風的影響。海浪撞擊龐恰特雷恩湖上的新運河燈塔。路透
新奧爾良一名男子29日經過被颶風艾妲吹落法國區一座建築物的一部分屋頂。 美聯社
新奧爾良一名男子29日經過被颶風艾妲吹落法國區一座建築物的一部分屋頂。 美聯社

颶風 美國 熱帶風暴

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