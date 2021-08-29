路州百年來最大颶風 艾妲來了…路州現逃命潮

在卡翠娜颶風摧毀紐奧良市16周年之際，又一強大的4級颶風艾妲將於29日登陸路易安納州沿岸，預計這個號稱是百年來侵襲路州的最大颶風，風力時速高達130哩，將帶來狂風豪雨，造成難以估計的財物損失。圖為沿墨西哥灣的密西西比州濱海居民28日準備沙包，以防洪水。(美聯社)

艾妲颶風 (Hurricane Ida)在27日橫掃古巴後，威力持續加劇；國家颶風中心警告，艾妲可能發展成極危險的四級風暴。氣象預報專家28日提醒墨西哥灣北部沿岸居民應盡快做好防災準備；預計艾妲颶風29日將襲至路易斯安納州沿岸，風速高達每小時130哩，它帶來的風暴潮及豪雨洪氾，恐將危及生命。

艾妲颶風預計29日侵襲路易斯安納州，16年前同一天曾遭卡崔娜颶風蹂躪的紐奧良市居民28日用木板把窗戶釘緊防風。(美聯社)

阿拉巴馬州 進緊急狀態

拜登總統28日則與聯邦急難管理局(FEMA)局長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)在因應風暴線上說明會中表示，艾妲「非常危險」，「敦促國人注意並做好準備」；阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)28日已宣布該州沿海和西部縣進入緊急狀態，並警告艾妲可能帶來洪水和龍捲風。

在卡翠娜颶風摧毀紐奧良市16周年之際，又一強大的4級颶風艾妲將於29日登陸路易安納州沿岸，預計這個號稱是百年來侵襲路州的颶風，風力時速高達130哩，將帶來狂風豪雨，造成難以估計的財物損失。圖為拜登總統28日在白宮聽取FEMA颶風來襲簡報。(美聯社)

在卡翠娜颶風摧毀紐奧良市16周年之際，又一強大的4級颶風艾妲將於29日登陸路易安納州沿岸，預計這個號稱是百年來侵襲路州的最大颶風，風力時速高達130哩，將帶來狂風豪雨，造成難以估計的財物損失。圖為籠罩墨西哥灣的超大4級颶風艾妲，來勢驚人。(美聯社)

艾妲急增強 紐奧良市長籲39萬人避難

艾妲在兩天前還是個熱帶低氣壓，由於它迅速加強，紐奧良官方來不及強制疏散39萬市民，市長拉托雅‧坎特雷爾(LaToya Cantrell)呼籲民眾主動撤離，28日更重申安全離開時間愈來愈緊迫；市府官員準備為可能因風暴流離失所者開放避難所，並警告未撤離者須因應未來幾天在酷熱下長時間停電。

由於許多人忙著避開艾妲侵襲，沿海公路交通格外繁忙；阿拉巴馬州南部的65號州際公路有很多人拖著船隻和露營車，紐奧良附近的10號州際公路更是大塞車；加油站和汽車租賃公司也都大排長龍。

在卡翠娜颶風摧毀紐奧良市16周年之際，又一強大的4級颶風艾妲將於29日登陸路易安納州沿岸，預計這個號稱是百年來侵襲路州的最大颶風，風力時速高達130哩，將帶來狂風豪雨，造成難以估計的財物損失。圖為路州沿海居民急撤離，濱海州際公路擠滿車輛。(美聯社)

在卡翠娜颶風摧毀紐奧良市16周年之際，又一強大的4級颶風艾妲將於29日登陸路易安納州沿岸，預計這個號稱是百年來侵襲路州的最大颶風，風力時速高達130哩，將帶來狂風豪雨，造成難以估計的財物損失。圖為沿墨西哥灣的密西西比州濱海居民28日準備沙包，以防洪水。(美聯社)

艾妲颶風登陸路易斯安納州的時間適值卡崔娜颶風(Katrina)肆虐墨西哥灣區16周年；卡崔娜當年是三級風暴，在紐奧良造成堤防潰決和災難性洪水，密西西比州和路易斯安納州沿岸受到重創，多年後才復元。

但艾妲威脅區域不只是紐奧良，颶風警告遍及路易斯安納州海岸線近200哩範圍，熱帶風暴 警告則延伸至阿拉巴馬-佛羅里達線；阿拉巴馬州的莫比爾灣(Mobile Bay)處於風暴潮監視之下。

為政府執行颶風任務並創立「地下氣象組織」(Weather Underground)的氣象學家馬斯特斯(Jeff Masters)表示，預計艾妲將穿越一些「受創可能最嚴重的地方」，其中包括石化基地在內的數百個主要工業基地、核電站等等，也有可能會關閉密西西比河以進行駁船運輸數周，還可能影響煉油廠運作。