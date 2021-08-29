我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

台灣零確診止步 本土增13例 新北爆家庭9人群聚

颶風艾妲來襲 墨西哥灣8成能源停產 衝擊供應

編譯盧炯燊／綜合28日電
艾妲颶風來襲前，墨西哥灣地區海上石油及天然氣平台多數已關閉，已有80%的石油和天然氣停產。(Getty Images)
艾妲颶風來襲前，墨西哥灣地區海上石油及天然氣平台多數已關閉，已有80%的石油和天然氣停產。(Getty Images)

颶風艾妲(Hurricane Ida)在肆虐古巴後，預計29日侵襲美國南部三州，並在路易斯安納州登陸；由於風力超強，可能達每小時130哩，不少石油公司在艾妲到來前，已先撤離路州南部及墨西哥灣一帶的海上石油及天然氣平台，已有超過80%的海灣石油和天然氣停產，可能會影響能源供應。

國家颶風中心警告，艾妲風勢不斷加劇，墨西哥灣溫暖的海水更讓她成為「怪獸」，路州首當其衝，預計登陸時最大持續風速將達到時速130哩，紐奧良民眾爭相儲購糧食、汽油、冰塊等；除了民生生活外，能源供應也受嚴重影響。

聯邦安全及環境執法局(U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement)在官網上表示，墨西哥灣近300個平台(占人工操作平台的一半)已經撤離，墨西哥灣地區超過五分之四的石油和天然氣已停止生產。

更令人擔憂的是，按照預測艾妲的移動路徑，帶來的洪水及風暴潮將會對煉油廠及化工廠造成破壞，路州首府巴頓魯治(Baton Rouge)與紐奧良之間，密西西比河沿岸的煉油廠和石化廠受到正面吹襲，能源供應肯定受影響。

艾克森美孚(Exxon Mobil)位於巴頓魯治每天提煉約52萬桶原油的煉油廠會繼續運營，雪佛龍(Chevron)則已關閉密西西比河沿岸的煉油廠。

能源信息署(Energy Information Administration)指出，地區的能源供應肯定受影響，至於是否影響全國能源供應，目前還在評估。

美國每天的石油消耗量約為2000萬桶，分析師表示，艾妲或會導致海灣地區每天停產76萬5000桶。

除石油外，路州占全國天然氣產量的9%，去年該州的兩個液化天然氣碼頭的出口量，約占全國液化天然氣出口總量的55%，美國東岸使用的汽油60%是從墨西哥灣沿岸運來。

國際能源基準價格評估公司標普全球普氏(S&P Global Platts Analytics)負責人喬斯韋克(Richard Joswick)指出，艾妲對石油價格的影響或很嚴重，但屬於短期性質，預計可在一至三周內恢復風暴前的水平。

石油 天然氣 墨西哥

上一則

不只3起… 拜登愛犬「少校」遭爆頻攻擊特勤人員

下一則

路州百年來最大颶風 艾妲來了…路州現逃命潮

延伸閱讀

颶風逼近墨西哥灣 油價周漲逾10% 創一年多來最大漲幅

颶風逼近墨西哥灣 油價周漲逾10% 創一年多來最大漲幅
卡崔娜颶風16周年 艾妲颶風逼近南岸3州 紐奧良市忙撤離

卡崔娜颶風16周年 艾妲颶風逼近南岸3州 紐奧良市忙撤離
史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸

史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸
巴頓將軍宅邸 華裔屋主擁屋20多年 盡心替換時代物件

巴頓將軍宅邸 華裔屋主擁屋20多年 盡心替換時代物件

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗