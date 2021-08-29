颶風艾妲來襲 墨西哥灣8成能源停產 衝擊供應

艾妲颶風來襲前，墨西哥灣地區海上石油及天然氣平台多數已關閉，已有80%的石油和天然氣停產。(Getty Images)

颶風艾妲(Hurricane Ida)在肆虐古巴後，預計29日侵襲美國南部三州，並在路易斯安納州登陸；由於風力超強，可能達每小時130哩，不少石油 公司在艾妲到來前，已先撤離路州南部及墨西哥 灣一帶的海上石油及天然氣 平台，已有超過80%的海灣石油和天然氣停產，可能會影響能源供應。

國家颶風中心警告，艾妲風勢不斷加劇，墨西哥灣溫暖的海水更讓她成為「怪獸」，路州首當其衝，預計登陸時最大持續風速將達到時速130哩，紐奧良民眾爭相儲購糧食、汽油、冰塊等；除了民生生活外，能源供應也受嚴重影響。

聯邦安全及環境執法局(U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement)在官網上表示，墨西哥灣近300個平台(占人工操作平台的一半)已經撤離，墨西哥灣地區超過五分之四的石油和天然氣已停止生產。

更令人擔憂的是，按照預測艾妲的移動路徑，帶來的洪水及風暴潮將會對煉油廠及化工廠造成破壞，路州首府巴頓魯治(Baton Rouge)與紐奧良之間，密西西比河沿岸的煉油廠和石化廠受到正面吹襲，能源供應肯定受影響。

艾克森美孚(Exxon Mobil)位於巴頓魯治每天提煉約52萬桶原油的煉油廠會繼續運營，雪佛龍(Chevron)則已關閉密西西比河沿岸的煉油廠。

能源信息署(Energy Information Administration)指出，地區的能源供應肯定受影響，至於是否影響全國能源供應，目前還在評估。

美國每天的石油消耗量約為2000萬桶，分析師表示，艾妲或會導致海灣地區每天停產76萬5000桶。

除石油外，路州占全國天然氣產量的9%，去年該州的兩個液化天然氣碼頭的出口量，約占全國液化天然氣出口總量的55%，美國東岸使用的汽油60%是從墨西哥灣沿岸運來。

國際能源基準價格評估公司標普全球普氏(S&P Global Platts Analytics)負責人喬斯韋克(Richard Joswick)指出，艾妲對石油價格的影響或很嚴重，但屬於短期性質，預計可在一至三周內恢復風暴前的水平。