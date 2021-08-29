不只3起… 拜登愛犬「少校」遭爆頻攻擊特勤人員

「司法觀察」引用特勤局內部電子郵件爆料，稱拜登總統的愛犬「少校」除了3月的三起咬人事件，還有其他攻擊案。圖為一名助理在白宮草坪上「遛」少校。(Getty Images)

保守派團體「司法觀察」(Judicial Watch)最近爆料，特勤局(Secret Service)內部電子郵件抱怨拜登 總統的愛犬「少校」(Major)令人頭痛，除了3月的三起咬人意外，還有其他攻擊事件。

白宮 方面曾在3月底坦承少校確實出現咬人的情形，但司法觀察揭露的其中一封電子郵件寫道：「3月1日至3月8日這個禮拜，每天都有官員或探員被咬，造成他們的衣服破損，或皮膚出現瘀傷或刺傷。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)27日在記者會上遭到質疑，被認為有意誤導少校的狀況；她回答：「就像我們先前說的，少校在適應白宮生活上有些困難，但牠也正在接受額外的訓練，有時也會讓牠回到德拉瓦州 比較熟悉的環境；我沒有更多的訊息可以告訴你，但我想只要你們對狗的關注不減，有關少校的事我們都會公開透明。」

據稱，少校自2月底開始出現問題，其中一封3月1日的電子郵件指出：「這星期在德拉瓦州威明頓(Wilmington)的家中發生三次小意外，少校咬了探員，而且還撲向他們。驚慌或逃跑只會給牠壯膽，所以必須站好然後將手放進口袋或放在背後，才能保護你的手指或手不受傷。」

其他郵件內容也透露，少校不只在3月3日咬傷一名探員，3月5日還咬了另一名訪客；另外一封電子郵件強調：「少校的狀況不好預測，請小心」。

拜登在2018年領養德國牧羊犬少校，巧合的是前總統小羅斯福(FDR)也曾飼養過一隻叫少校的德國牧羊犬，同樣不適應白宮生活；當時牠還咬傷了時任英國首相，以及史上首位當選的聯邦女參議員卡拉威(Hattie Caraway)。

今年初司法觀察針對資訊自由法(Freedom of Information Act)向國土安全部提起訴訟，這些特勤局內部郵件則是在訴訟案後才被揭露；該組織過去最為人所知，就是在2012年班加西(Benghazi)事件中質疑時任國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，並要求公開她的電子郵件內容。