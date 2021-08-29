我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

台灣零確診止步 本土增13例 新北爆家庭9人群聚

不只3起… 拜登愛犬「少校」遭爆頻攻擊特勤人員

編譯林梅婕／綜合28日電
「司法觀察」引用特勤局內部電子郵件爆料，稱拜登總統的愛犬「少校」除了3月的三起咬人事件，還有其他攻擊案。圖為一名助理在白宮草坪上「遛」少校。(Getty Images)
「司法觀察」引用特勤局內部電子郵件爆料，稱拜登總統的愛犬「少校」除了3月的三起咬人事件，還有其他攻擊案。圖為一名助理在白宮草坪上「遛」少校。(Getty Images)

保守派團體「司法觀察」(Judicial Watch)最近爆料，特勤局(Secret Service)內部電子郵件抱怨拜登總統的愛犬「少校」(Major)令人頭痛，除了3月的三起咬人意外，還有其他攻擊事件。

白宮方面曾在3月底坦承少校確實出現咬人的情形，但司法觀察揭露的其中一封電子郵件寫道：「3月1日至3月8日這個禮拜，每天都有官員或探員被咬，造成他們的衣服破損，或皮膚出現瘀傷或刺傷。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)27日在記者會上遭到質疑，被認為有意誤導少校的狀況；她回答：「就像我們先前說的，少校在適應白宮生活上有些困難，但牠也正在接受額外的訓練，有時也會讓牠回到德拉瓦州比較熟悉的環境；我沒有更多的訊息可以告訴你，但我想只要你們對狗的關注不減，有關少校的事我們都會公開透明。」

據稱，少校自2月底開始出現問題，其中一封3月1日的電子郵件指出：「這星期在德拉瓦州威明頓(Wilmington)的家中發生三次小意外，少校咬了探員，而且還撲向他們。驚慌或逃跑只會給牠壯膽，所以必須站好然後將手放進口袋或放在背後，才能保護你的手指或手不受傷。」

其他郵件內容也透露，少校不只在3月3日咬傷一名探員，3月5日還咬了另一名訪客；另外一封電子郵件強調：「少校的狀況不好預測，請小心」。

拜登在2018年領養德國牧羊犬少校，巧合的是前總統小羅斯福(FDR)也曾飼養過一隻叫少校的德國牧羊犬，同樣不適應白宮生活；當時牠還咬傷了時任英國首相，以及史上首位當選的聯邦女參議員卡拉威(Hattie Caraway)。

今年初司法觀察針對資訊自由法(Freedom of Information Act)向國土安全部提起訴訟，這些特勤局內部郵件則是在訴訟案後才被揭露；該組織過去最為人所知，就是在2012年班加西(Benghazi)事件中質疑時任國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，並要求公開她的電子郵件內容。

白宮 拜登 德拉瓦州

上一則

「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影

下一則

颶風艾妲來襲 墨西哥灣8成能源停產 衝擊供應

延伸閱讀

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接
美無人機報復攻擊 擊斃2名重要ISIS-K成員

美無人機報復攻擊 擊斃2名重要ISIS-K成員
拜登警告：24到36小時內 喀布爾機場可能有新恐攻

拜登警告：24到36小時內 喀布爾機場可能有新恐攻
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗