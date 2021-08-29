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爭取聯邦投票權法案通過 萬人華府遊行

編譯盧炯燊／綜合28日電
民權人士28日在全美各大城市舉行遊行，抗議共和黨州實行投票限制，並要求拜登政府通過保護投票權法案。圖為民權牧師夏普頓、金恩三世(第一排右三、四)領導在華府的遊行。(美聯社)
民權人士28日在全美各大城市舉行遊行，抗議共和黨州實行投票限制，並要求拜登政府通過保護投票權法案。圖為民權牧師夏普頓、金恩三世(第一排右三、四)領導在華府的遊行。(美聯社)

選舉投票權維權人士28日在全國數十個城市舉行遊行集會，成千上萬的人要求拜登政府制訂全面的聯邦法律，消除一些共和黨州實行的投票限制；維權人士抨擊這些限制只會讓選舉投票變得更困難。

國會民主黨人在國會提出全面改革選舉法案，儘管在眾院通過，但在參院卻遭共和黨封殺。

全國數十個城市舉行的「為投票權遊行」(March On for Voting Rights)集會，就是要求民主黨重寫參院議事程序規則，可以在沒有共和黨的投票下，法案也能夠在參院通過；目前的規定是，大多數立法，包括投票法案，在參院需要60票才能推進，但民主黨在參院連同作為議長的副總統賀錦麗的一票僅為51票，共和黨人倒戈不足十人，就無法將法案推動下去。

發起及組織這次全國性集會的是民權牧師夏普頓( Rev. Al Sharpton)，以及已故黑人民權領袖馬丁路德金恩的兒子馬丁路德金恩三世(Martin Luther King III ) ，選擇在這天，正是金恩發表著名演說「我有一個夢想」的58周年。

在華府的集會上，金恩三世向群眾說，國家已倒退到以前實行種族隔離制度的時代，現在的議事規則有如一座白人至上紀念碑，必須拆除。

包括德州、亞利桑納、佛州及喬治亞等共和黨控制州，自前總統川普在大選失利後，即立法對投票作出限制，主要是針對川普聲稱存有巨大欺詐的通信投票。

儘管民主黨人早前批准立法恢復1965年「投票權法案」部分內容，要求司法部監管各州改變投票法，是否限制了投票。然而除非參議院議事規則有改變，否則仍是空談。

亞特蘭大、邁阿密、鳳凰城等多個城市也舉行了遊行；亞特蘭大的遊行由已故民權領袖伯尼斯金(Bernice King)的女兒領導，她呼籲以新的公民抗命來反對投票限制。

投票 參院 共和黨

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