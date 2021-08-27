曾為葛謨出主意 Time's Up執行長陳遠美請辭

2014年6月陳遠美擔任前第一夫人米雪兒‧歐巴馬幕僚長期間，在白宮出席活動。(美聯社)

性騷擾 受害者權益倡議組織「時間到了」(Time's Up)執行長兼總裁陳遠美(Tina Tchen)26日辭職。此前有消息指她在前紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)被指控性行為不端之後，曾向葛謨政府提供建言。

陳遠美曾任前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)幕僚長，她在推特發表聲明表示，她「在職業生涯中為女性積極改變而奮戰」，但此時，她「並非領導此『#我也是』(#MeToo)時代組織的合適人選」。

她寫道：「我格外明白，我這個Time's Up舵手職務，已成痛苦分裂的焦點；本應共同努力爭取變革的女性和其他運動人士，反而以有害的方式相互爭鬥。」

在陳遠美之前，Time's Up董事會共同主席、知名律師羅伯塔·卡普蘭(Roberta Kaplan)已於9日宣布辭職，原因也與卡普蘭去年曾建議葛謨如何回應女部屬性騷擾指控有關。

由紐約州檢察長監督的獨立調查報告結論指出，葛謨曾對至少11名女性有過性騷擾；葛謨的高級幕僚戴羅沙(Melissa DeRosa)把一封她寫的信交給卡普蘭過目請教，信的內容主要是詆毀首位公開出面指控葛謨性騷擾的女性，即葛謨前助理博一嵐(Lindsey Boylan)。

報告說，卡普蘭曾向Time's Up負責人宣讀這封信，據稱兩人都表示，只要沒有關於博一嵐與男同事互動的聲明，這封信是OK的。報告中並未直接寫出陳遠美的名字。

陳遠美過去數周一直拒絕外界要求她下台的呼聲，但她26日表示，現在是她「辭職並繼續以其他方式為改變而努力」的時候。

陳遠美是律師，曾任歐巴馬總統助理和白宮婦女和女童委員會執行主任。2017年她與卡普蘭及另外兩名女性共同創立Time's Up法律辯護基金，2018年陳遠美擔任組織執行長。

葛謨本人在面臨數個月抵制和要求他辭職聲浪下，已於本周稍早卸任。