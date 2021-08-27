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星島日報美國版 司法部定性：外國代理人

記者羅曉媛／華盛頓報導

美中關係持續緊張之際，聯邦司法部近日把香港歷史悠久的中文報紙「星島日報」的美國版(Sing Tao US)定性為「外國代理人」(foreign agent)，儘管星島對此提出質疑，但司法部判定「星島日報」在美業務符合外國勢力影響(foreign influence efforts)。

星島新聞集團有限公司(Sing Tao News Corporation)26日發表聲明證實此事，並重申作為媒體機構，將一如既往秉持報導客觀事實及優質內容的宗旨，為讀者提供中立持平的新聞報導。

政治新聞網站Axios引述司法部文件報導，司法部主管「外國代理人登記法」(FARA)的辦公室8月23日晚收到星島報業紐約有限公司(Sing Tao Newspapers New York Ltd.)提交的登記文件，該公司的母公司是位於香港的星島新聞集團有限公司(Sing Tao News Corporation)。

該文件指出，司法部得出結論，星島在美的作業構成外國代理人登記法意志的政治活動，其在美業務逾半是購於一家名為深圳星製作(Star Production)的中國公司；星島則表示自己是私營企業，不受中國共產黨的控制或影響，並在該登記表的「是否由一個外國政府、外國政黨或外國委託人監督」一欄選擇了「否」。

「星島日報」由華僑富商胡文虎1938年在香港創辦，是香港歷史最悠久的第二大中文報紙，其美國版在紐約、洛杉磯、舊金山均有業務，並在加州柏甘嶺(Burlingame)設有廣播電台；中國房地產大亨郭英成的女兒郭曉亭今年6月通過收購股份，成為該集團最大單一股東，郭英成是星島新聞集團有限公司的董事會主席，郭曉亭為副主席。

司法部此次列「星島日報」為外國代理人，正值美中兩國在香港等多項議題的分歧加劇，早前美國還取消了香港的特殊待遇，國會通過立法，制裁由華府認定的破壞香港自治的中國大陸和香港官員。

此外，美國近年也加強對外國持有媒體的審查，前總統川普政府時期，國務院把許多中國官媒的駐美機構定性為外國使團，並限制這些媒體的在美人員數量，中國政府之後也對美國駐華媒體採取了反制措施。

香港 司法部 中國

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