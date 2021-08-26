假資料申請紓困貸款 前微軟主管判囚2年

曾在微軟、亞馬遜擔任高層主管的莫漢，以造假資料向聯邦政府申請小企業紓困貸款，非法取得約180萬元貸款。(取材自YouTube)

一名曾在微軟(Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)擔任高層主管的華盛頓州男子，以造假資料向聯邦政府申請2020年間因為新冠疫情而推出的「薪資保護貸款 項目」(PPP)，非法取得約180萬元貸款，24日被法院判處兩年監禁。

司法部新聞稿指出，住在華盛頓州克萊德丘(Clyde Hill)的48歲男子莫漢(Mukund Mohan)，貸款詐騙行為在2020年7月間被查出。莫漢在申請聯邦紓困 貸款時，提供造假稅務、人事資料佯稱自己是年薪20萬元的加拿大電子商務公司科技長，手下有數十名員工，申請了八件合計金額達550萬元的紓困貸款，其中五件獲得批准，獲得款項為180萬元。

聯邦調查人員發現，莫漢聲稱的公司其實並不存在，也沒有任何員工。遭到電匯詐騙、洗錢等罪名起訴的莫漢，今年3月向法院認罪。

國稅局(IRS)特別行動署(Special Agent in Charge)代理署長克拉夫(Corinne Klave)表示，像莫漢一樣從「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)計畫非法謀利的人，等於是從最需要協助的弱勢民眾手中竊取資源。

根據法院紀錄，莫漢登記的公司地址為自己住家。調查人員發現，莫漢取得紓困貸款後，將約25萬元轉帳到股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)炒股。

莫漢除了被華州西區聯邦區域法院判處兩年有期徒刑，還須償還180萬元非法取得紓困貸款，外加10萬元罰金。

2011年至2015年間，莫漢擔任微軟主任工程師，2016年至2018年間擔任亞馬遜製造管理部主任。莫漢的辯護律師說，莫漢並無犯罪前科，看到聯邦探員到家裡敲門時，嚇到當場昏倒。