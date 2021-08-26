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波音工程師調查飛安遭施壓 FAA要查

編譯柯立偉／綜合25日電
波音公司部分工程師表示，在代表聯邦航空管理局審查飛行安全時，曾遭到公司不當干擾。(美聯社)
波音公司部分工程師表示，在代表聯邦航空管理局審查飛行安全時，曾遭到公司不當干擾。(美聯社)

華爾街日報報導，波音公司(Boeing)部分工程師表示，在代表聯邦航空管理局(FAA)審查飛行安全時，曾遭到公司不當干擾；由於事涉飛行安全，FAA已著手調查。

長期以來，聯邦政府借重民間飛機製造商的專業，委託他們代表FAA執行一些航機安全評估或批准飛機交付的任務，除了代表這些民間機構的專業能力受聯邦肯定外，也代表聯邦政府信任他們的公正與獨立。

然而，根據FAA針對波音公司的工程師所作的問卷調查，有35%的工程師表示曾在代表聯邦政府執行飛安評估任務時，遭到來自公司內部的不當壓力，質疑波音公司程序的公正與透明度。

其中一位受訪的工程師直言：「波音在公司文化上就不太允許代表聯邦政府的本公司工程師，與聯邦政府進行公開的對話溝通。雖然這種壓力不見得直截了當，但從工程團隊或主管的態度都很明顯看出，『我提出的問題不受歡迎。』我曾經覺得壓力太大，但我還是挺過來了。」

波音公司並未直接說明該公司內部是否有這樣的問題，僅表示公司非常重視這個議題，重申對於工程師在執行聯邦任務時的獨立性的支持，並會配合FAA的調查；發言人說：「公司經常告訴工程師，能夠代表FAA執行安全評估任務是一種特權。波音公司希望建立一個開放、信任、透明、尊重的文化。」

2016年以來波音737-MAX型飛機發生多起飛安事故，國會眾院因此著手修法，加強審查力道，改變聯邦政府對商業客機的認證制度，波音公司享譽百年的飛安公信力岌岌可危。

聯邦政府 眾院 華爾街

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