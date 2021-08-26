利用出差性騷女同事？ ABC前製作人挨告
美國廣播公司(ABC News )節目「早安美國」(Good Morning America)前製作人考恩(Michael Corn)25日被ABC News的兩名女同事提告，指控他利用職務關係在出差期間企圖性侵女同事；考恩否認指控，並稱將為自己的清白辯護。
「早安美國」的女製作人克絲汀·克勞夫(Kirstyn Crawford)指控，2015年她與考恩一同出差到洛杉磯參加奧斯卡頒獎禮，在回程車上考恩不僅對她上下其手，甚至告訴當時還是下屬的克勞夫說，他能對她的事業有所幫助。
兩人返回飯店後，應考恩的要求，克勞夫把止痛藥拿到他的房間；之後考恩將她的頭埋入她的懷裡並開始親吻她。克勞夫為了怕遭到報復，並未抵抗。
此外，訴狀書中還提到另一位同樣是ABC News的製作人吉兒·麥克廉(Jill McClain)，她在2010年與考恩共事時曾一同出差；兩人搭乘同一班航班時，考恩隔著牛仔褲撫摸她的私處；隔年兩人前往倫敦出差時，考恩又闖進麥克廉的房間，據稱當時扯下了她的衣服和胸罩，撫摸她的胸部。
不過事發至今超過10年，麥克廉並未成為克勞夫案件中的原告，但她表示支持克勞夫的訴訟；這項訴訟的被告對象還包括了ABC News，受害人指控該公司在過去十多年來曾收到數起有關考恩的性騷擾投訴，卻未採取行動。
考恩在今年5月加入次星傳媒集團(Nexstar Media Group)電視新聞節目NewsNation，該公司僅表示對此事件「不予置評」；但考恩否認所有指控，他說自己曾受邀參加麥克廉的婚禮，而且在2015年的奧斯卡典禮事件後，克勞夫還主動幫他帶早餐和咖啡，顯示兩名女性都對他非常友善，她們的指控全是謊言。
克勞夫與麥克廉在今年1月聯繫上，並在之後決定採取法律行動；訴狀書中指ABC News中還有許多女性同仁受到考恩的性騷擾，但並未列出其他受害者的姓名。
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