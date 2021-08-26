利用出差性騷女同事？ ABC前製作人挨告

美國 廣播公司(ABC News )節目「早安美國」(Good Morning America)前製作人考恩(Michael Corn)25日被ABC News的兩名女同事提告，指控他利用職務關係在出差期間企圖性侵女同事；考恩否認指控，並稱將為自己的清白辯護。

「早安美國」的女製作人克絲汀·克勞夫(Kirstyn Crawford)指控，2015年她與考恩一同出差到洛杉磯參加奧斯卡 頒獎禮，在回程車上考恩不僅對她上下其手，甚至告訴當時還是下屬的克勞夫說，他能對她的事業有所幫助。

兩人返回飯店後，應考恩的要求，克勞夫把止痛藥拿到他的房間；之後考恩將她的頭埋入她的懷裡並開始親吻她。克勞夫為了怕遭到報復，並未抵抗。

此外，訴狀書中還提到另一位同樣是ABC News的製作人吉兒·麥克廉(Jill McClain)，她在2010年與考恩共事時曾一同出差；兩人搭乘同一班航班時，考恩隔著牛仔褲撫摸她的私處；隔年兩人前往倫敦出差時，考恩又闖進麥克廉的房間，據稱當時扯下了她的衣服和胸罩，撫摸她的胸部。

不過事發至今超過10年，麥克廉並未成為克勞夫案件中的原告，但她表示支持克勞夫的訴訟；這項訴訟的被告對象還包括了ABC News，受害人指控該公司在過去十多年來曾收到數起有關考恩的性騷擾 投訴，卻未採取行動。

考恩在今年5月加入次星傳媒集團(Nexstar Media Group)電視新聞節目NewsNation，該公司僅表示對此事件「不予置評」；但考恩否認所有指控，他說自己曾受邀參加麥克廉的婚禮，而且在2015年的奧斯卡典禮事件後，克勞夫還主動幫他帶早餐和咖啡，顯示兩名女性都對他非常友善，她們的指控全是謊言。

克勞夫與麥克廉在今年1月聯繫上，並在之後決定採取法律行動；訴狀書中指ABC News中還有許多女性同仁受到考恩的性騷擾，但並未列出其他受害者的姓名。