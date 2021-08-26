Nirvana唱片封面裸體嬰兒 30年後指控樂團涉嫌性剝削

搖滾樂團「超脫樂團」1991年專輯唱片「從不介意」封面人物在30年後，向法院提告唱片封面屬兒童色情，要求賠償。圖為該樂團成員1993年9月接受MTV音樂獎後留影。(美聯社)

1987年至1994年紅極一時的油漬搖滾樂團「超脫樂團」(Nirvana，又譯「涅盤樂團」)1991年著名專輯唱片「從不介意(Nevermind)」封面，是一名在水裡裸露全身游泳 的嬰兒照；當年四個月大的嬰兒現在長大了，24日向加州 聯邦法院提告，指控該唱片封面屬兒童色情、超脫樂團涉嫌「兒童性剝削」。

現年30歲的埃爾登(Spencer Elden)是當年出現在專輯封面上的裸體嬰兒；封面上的嬰兒脫光衣服在水下游泳，盯著水裡的一張一元美鈔；唱片發行後，封面成了搖滾樂代表形象，歷久不衰。但埃爾登的律師24日向加州聯邦法院提控指出，這張照片是兒童色情，埃爾登因此蒙受「終身損害」。

取得訴狀的美國 有線電視新聞網(CNN)報導，此案被告包括「超脫樂團」至今在世的樂團成員、已故主唱科特柯本(Kurt Cobain)遺產執行人及各家唱片公司。埃爾登向每位被告索賠償15萬元外加法律費用，聲稱被告「在知情下製作、持有和宣傳商業兒童色情製品」。

訴狀還指稱，埃爾登被性化，是因封面上使用的鈔票讓這名嬰兒看來像個「性工作者」；埃爾登還指稱他父母因這張原始照片只收到200元，他則因此終身受苦。

埃爾登2007年曾向媒體表示，「很多人看到我赤身裸體，這有點令人不寒而慄……我覺得自己是世上最紅的色情明星。」CNN次年報導，埃爾登常被要求以「涅槃寶寶」身分參加活動。

「從不介意(Nevermind)」專輯及主打單曲Smells Like Teen Spirit銷量數百萬張，是將另類搖滾帶向主流的推手之一，被滾石雜誌與時代雜誌列為史上最偉大專輯之一；專輯發行三年後，主唱科特柯本在西雅圖自殺身亡，樂團隨後解散。

訴訟指稱，埃爾登「已經並將繼續因傳播和擁有兒童色情內容而遭受人身傷害，包括情緒困擾和收入損失在內」。

埃爾登的胸部紋有「Nevermind」刺青，並在無數次專輯周年紀念日重現了這個形象；儘管他曾在多次採訪中表達自己成為這張著名照片主人翁的複雜感受，但這是他首度提出訴訟並將此照片稱為兒童色情內容。