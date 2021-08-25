CDC：罕見熱帶疾病「類鼻疽」入侵美國 2死

聯邦疾病防治中心(CDC)正全力應付部分地區新出現、已造成兩人死亡的罕見熱帶疾病類鼻疽。(Getty Images)

全美目前除了新冠變種病毐Delta肆虐，聯邦疾病防治中心 (CDC)的公衛專家也正全力應對部分地區新出現的罕見熱帶疾病。

新出現的熱帶疾病稱為類鼻疽(Melioidosis，俗稱泥土病)，又稱為惠特莫爾氏病(Whitmore's disease)，由細菌感染，通常發生在東南亞 和澳州北部；引起感染的細菌往往存在受污染的水和土壤中，通過接觸受污染來源，在動物和人之間傳播；而食物、飲水和接觸皮膚擦傷是最常見的感染途徑。

在疾病防治中心亞特蘭大總部進行的基因組測序證實，全美有四個類鼻疽確診病例，其中兩例致命。

疾病防治中心尚未公布患者的相關訊息，其中一個確診病例發生在喬治亞州，可追溯到三個不同州的先前病例，包括堪薩斯、德州和明尼蘇達州。

患者住家附近100多個土壤和水樣本經檢測 後並未發現對類鼻疽細菌呈陽性反應；這樣的結果讓公衛官員相信，感染來源很可能是進口產品或其中的成分，這些進口產品包括食品、飲料、清潔用品或藥品等。

值得注意的是，很少人傳人的病例。

疾病防治中心表示，身體健康者也可能患類鼻疽，但接受醫療的病患感染風險可能更高；主要風險因素是糖尿病、肝臟或腎臟疾病、慢性肺病、癌症或其他削弱免疫系統功能的疾病。

疾病防治中心已在網站公告類鼻疽疾病的說明及預防等相關訊息。