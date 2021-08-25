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全國指南更新：過重者應自35歲開始 篩檢糖尿病

記者胡玉立／綜合報導
聯邦預防醫學服務專案小組24日公布的最新指南建議過重成年人應自35歲開始接受糖尿病和糖尿病前期篩檢。圖為內華達州一名糖尿病患準備注射胰島素。(美聯社)
聯邦預防醫學服務專案小組24日公布的最新指南建議過重成年人應自35歲開始接受糖尿病和糖尿病前期篩檢。圖為內華達州一名糖尿病患準備注射胰島素。(美聯社)

美國近七分之一成年人患有糖尿病，創下歷史新高，聯邦預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force)24日建議，過重(overweight)成年人應自35歲開始接受糖尿病和糖尿病前期(Prediabetes)篩檢，以免以後出現嚴重併發症。

這項在美國肥胖和糖尿病發病率上升情況下提出的新建議，並不適用於孕婦；但全美約有40%以上成年人口需進行糖尿病篩檢，每三年一次，直至70歲。

該獨立醫學專家小組的建議指南，往往影響某些預防醫學服務和檢測保險範圍；這項建議指南上次是在2015年更新，當時建議過重成年人40歲開始做糖尿病篩檢，新建議足足提前五年。

預防醫學服務專案小組24日發表在JAMA醫學期刊的建議及研究摘要指出，改變篩檢指南是因研究顯示，糖尿病發病率在35歲增加；此外，對新診斷糖尿病作早期治療，有助降低心臟病發作和過早死亡的風險；也有研究顯示，改變生活方式(如改善飲食和增加運動)，可減少前期糖尿病發展成糖尿病。

聯邦疾病防治中心(CDC)2020年發布報告，估計全美成年人有13%患有糖尿病；另有34.5%屬糖尿病前期，其血糖水平高於正常，但還不算患糖尿病。

糖尿病可導致嚴重併發症，包括心臟病、肝損傷、失明和腎功能衰竭；糖尿病患者若感染新冠病毒，患重病風險也更大。

預防醫學服務專案小組表示，超重或肥胖是發生糖尿病前期和全面糖尿病的最大風險因素；CDC數據指出，體重指數(BMI)25以上者「過重」(overweight)，BMI30以上為「肥胖」(obese)；其他風險因素還包括糖尿病家族史和年齡較大。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)內分泌專家兼臨床糖尿病項目主任瑪麗‧麥唐納(Marie McDonnell)指出，「隨著年齡增長，罹患糖尿病風險會變高，但現在患者年齡越來越年輕。若能在更年輕時識別出高風險人群並採取行動，就可減低糖尿病機會。」

根據CDC於2020年公布的報告，研究人員發現，21%糖尿病患者不知道或沒有報告自己患有糖尿病，只有15%糖尿病前期患者表示醫療專業人員曾告知他們有糖尿病前期問題。

糖尿病篩檢方式主要是驗血，有時需先禁食；還有一種較少見的方式是葡萄糖耐量測試，需時約三小時，受測者須飲用糖漿飲料，來測試身體對糖的反應。

糖尿病 篩檢 肥胖

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