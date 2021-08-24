世界最挺歐巴馬者 234公分男子病逝 得年38歲

身高7呎8吋的美國最高男子沃夫科文斯基2009年出席歐記健保推動大會，被當時在場的歐巴馬總統(背對鏡頭者)叫過去握手。(美聯社)

身高7呎8吋(2公尺34公分)的美國 最高男子沃夫科文斯基(Igor Vovkovinskiy)20日因心臟病在明尼蘇達州羅契斯特的馬友診所(Mayo Clinic)去世，得年38歲。

他母親絲維特拉娜‧沃夫科文斯佳(Svetlana Vovkovinska)在醫院急診室當護士，率先在臉書公布兒子的死訊。

1989年，孩提時代的沃夫科文斯基因腦部腫瘤壓迫腦垂體(腦下腺)到馬友診所求醫，主症是腦下腺分泌過多成長激素，讓在烏克蘭 出生的他不斷長高，最後高達7呎8.33吋，亦即2.345米。

沃夫科文斯基的哥哥歐雷‧拉丹(Oleh Ladan)接受明州明星論壇報(Star Tribune)訪問時曾表示，1980年代末，他弟弟從烏克蘭抵達美國時，立即成為名人，一來因為身高，二來因為大家對冷戰期間前蘇聯境內事務，仍興致盎然。

2009年沃夫科文斯基參加前總統歐巴馬 的歐記健保推動大會時，這位美國長人身著「世界最大的歐巴馬支持者」(World's Biggest Obama Supporter)T恤，離演講台很近，被歐巴馬看出來，特地叫他名字、和他握手的照片，令人印象深刻。2013年，他把參加歐洲展望歌唱大賽的烏克蘭歌手帶出場的新聞，也轟動一時。

他27歲時，到紐約參加奧茲博士秀("The Dr. Oz Show”)時，珍氏世界紀錄裁判宣布他是美國身高最高的人，打破維吉尼亞州一名警局副局長的紀錄，比後者高出三分之一吋。

他的鞋子是26號，10E。2012年，他叫苦要花1萬6000元特製鞋，才不會讓他雙腳苦不堪言，結果各界捐款蜂擁而至，訂製兩雙都足足有餘，Reebok製鞋公司還免費送他一雙量腳特製大鞋。

根據承辦喪事的藍福然茲田園殯儀館(Ranfranz and Vine Funeral Home)，沃夫科文斯基1982年9月8日在烏克蘭巴爾(Bar)出生，葬禮將在28日舉行。