鞋子內含腳掌沖上岸 殺人肢解棄屍？

將近15年的時間裡，美國 西北部往北延伸到加拿大 的太平洋沿海地區，至少出現過20只內有人類腳掌的鞋子，這些鞋子隨著海水沖刷出現在岸邊，曾引發當地社區人心惶惶。據報導，某些民眾相信這些鞋子的出現，意味著患有戀腳癖的連續殺人犯出沒。不過，專家分析，這些鞋子與恐怖傳說無關。

從華盛頓州 外海一路延伸到加拿大卑詩省沿岸，從2007年8月以來，至少出現過20只內有人類腳掌的鞋子被沖上岸邊。最近一起案例發生於2019年元旦，華州傑提島(Jetty Island)有民眾在海灘散步時，在一只被海水沖上海岸的靴子裡，發現有人類腳掌。根據DNA比對，華州調查人員證實腳掌來自2016年失蹤的男子尼爾(Antonio Neill)。

岸邊不時出現有腳掌的鞋子事件，引發各種不同推論。有民眾認為與連續殺人犯有關，也有民眾推測可能是黑幫分子殺人棄屍。

英國國民保健署專家卡蘭(Karan Raj)日前在社媒上說明這些事件的可能發生原因，影片引起網路瘋傳；他說，腳掌的出現其實與人類屍體分解以及現代鞋子的特殊設計有關。

卡蘭在影片中說，人類屍體掉進海水之後，很快會引來食腐動物，食腐動物為求食用方便，獵取食物時選擇最柔軟的部位啃咬，人類踝關節的周圍組織與韌帶，則是人體最柔軟的部位之一。

他說：「食腐動物朝著人類屍體的腳部一咬，腳掌很快就與身體脫落了。」

卡蘭指出，現代鞋子的設計也與這些事件有關，過去幾十年來，鞋子變得越來越有浮力，因為鞋底有小型氣墊，「所以造成的結果就是，大家發現越來越多裡面有著腳掌的鞋子，出現在海岸地帶」。