我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

去年燒毀「黑人命也是命」旗 驕傲男孩領袖判囚5個月

編譯柯立偉╱綜合23日電
極右派團體「驕傲男孩」領袖塔里歐對曾燒毀自華府一處歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」旗幟認罪，判刑五個月。(美聯社)
極右派團體「驕傲男孩」領袖塔里歐對曾燒毀自華府一處歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」旗幟認罪，判刑五個月。(美聯社)

極右派挺川組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員涉及1月6日國會山莊暴動事件，其中該組織領袖塔里歐(Enrique Tarrio)雖於1月4日即已被警方逮捕，未直接參加國會暴動事件，23日法院仍因其燒毀「黑人的命也是命」(BLM)旗幟及攜帶兩把高彈匣容量槍枝，判處五個月刑期。

塔里歐透過視訊法庭受審時，對於自己的行為深表歉意，並稱自己的所作所為「嚴重錯誤」。

據法庭文件指出，塔里歐所焚毀的「黑人的命也是命」的旗幟，是去年12月12日自艾斯伯瑞聯合衛理公會(Asbury United Methodist Church)所竊，塔里歐並在焚毀之前，於其社群媒體Parler帳戶上發出一張持打火機作勢欲點燃旗幟的照片，幾天後他接受「華盛頓郵報」採訪，承認他燒了旗幟。

艾斯伯瑞聯合衛理公會牧師伊恩瑟．米爾斯(Ianther Mills)對於塔里歐焚燒旗幟的行為相當生氣，於視訊法庭作證時表示，焚燒旗幟是一種「恐嚇和種族主義的行為」，對社區造成無法估計的傷害。

米爾斯說：「塔里歐魯莽並帶有仇恨的行為，是針對在歷史上受不公待遇的弱勢群體，無疑加劇了社會分化與種族仇恨。」

此外，當警方於1月4日逮捕塔里歐時，還在他的包包中發現兩把未裝有子彈的高彈匣容量槍枝，上面還印有「驕傲男孩」的字樣。起初塔里歐辯稱這兩把槍枝是由其客戶購買，隨著調查的深入，才承認自己就是這兩把槍枝的所有人。警方當時表示，會朝「仇恨犯罪」方向偵辦塔里歐的案件，但最終沒有對他提出這類型的指控。

黑人的命也是命 社群媒體 種族主義

上一則

鞋子內含腳掌沖上岸 殺人肢解棄屍？

下一則

國會暴動擊斃闖入女子被認定合法 開槍警不受處分

延伸閱讀

加冕NBA「第一帥」 波總只差26勝…本季可望達標

加冕NBA「第一帥」 波總只差26勝…本季可望達標
NBA／執教生涯僅差26勝 波波維奇有望登史上第1

NBA／執教生涯僅差26勝 波波維奇有望登史上第1
NBA／哈登對新季充滿信心：若全員健康沒人能擊敗我們

NBA／哈登對新季充滿信心：若全員健康沒人能擊敗我們
NBA／冠軍志在必得 哈登：沒人能擊敗健康的籃網

NBA／冠軍志在必得 哈登：沒人能擊敗健康的籃網

熱門新聞

美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃