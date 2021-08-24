去年燒毀「黑人命也是命」旗 驕傲男孩領袖判囚5個月

極右派團體「驕傲男孩」領袖塔里歐對曾燒毀自華府一處歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」旗幟認罪，判刑五個月。(美聯社)

極右派挺川組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員涉及1月6日國會山莊暴動事件，其中該組織領袖塔里歐(Enrique Tarrio)雖於1月4日即已被警方逮捕，未直接參加國會暴動事件，23日法院仍因其燒毀「黑人的命也是命 」(BLM)旗幟及攜帶兩把高彈匣容量槍枝，判處五個月刑期。

塔里歐透過視訊法庭受審時，對於自己的行為深表歉意，並稱自己的所作所為「嚴重錯誤」。

據法庭文件指出，塔里歐所焚毀的「黑人的命也是命」的旗幟，是去年12月12日自艾斯伯瑞聯合衛理公會(Asbury United Methodist Church)所竊，塔里歐並在焚毀之前，於其社群媒體 Parler帳戶上發出一張持打火機作勢欲點燃旗幟的照片，幾天後他接受「華盛頓郵報」採訪，承認他燒了旗幟。

艾斯伯瑞聯合衛理公會牧師伊恩瑟．米爾斯(Ianther Mills)對於塔里歐焚燒旗幟的行為相當生氣，於視訊法庭作證時表示，焚燒旗幟是一種「恐嚇和種族主義 的行為」，對社區造成無法估計的傷害。

米爾斯說：「塔里歐魯莽並帶有仇恨的行為，是針對在歷史上受不公待遇的弱勢群體，無疑加劇了社會分化與種族仇恨。」

此外，當警方於1月4日逮捕塔里歐時，還在他的包包中發現兩把未裝有子彈的高彈匣容量槍枝，上面還印有「驕傲男孩」的字樣。起初塔里歐辯稱這兩把槍枝是由其客戶購買，隨著調查的深入，才承認自己就是這兩把槍枝的所有人。警方當時表示，會朝「仇恨犯罪」方向偵辦塔里歐的案件，但最終沒有對他提出這類型的指控。