國會暴動擊斃闖入女子被認定合法 開槍警不受處分

國會暴動當天，一名國會警察開槍打死闖入國會的加州女子，獲確認合法開槍，不必受處分。圖為川普支持者在暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)

元月6日國會暴動時，擊斃闖入國會的女子巴比特(Ashli Babbitt)的國會警察 ，經幾個月的調查，確定係合法開槍，不必受到處分，檢方也決定不予起訴。

國會警察局23日宣布，該警員對正要爬進議長廳的巴比特開槍，是合法行為，也未違背警察局的政策；國會警察局強調，這是訪問了多名目擊者，也反覆觀看了相關錄影片、檢驗了當時無線電通話後的結論。

出於安全顧慮，檢警都不公布開槍員警姓名。他的律師夏梅爾(Mark Schamel)說，該員警收到「許多可信的死亡威脅」和其他「恐怖的威脅」，不敢住在原來的家，已搬到他處。

美聯社也基於同樣的顧慮，在報導中不提這位警察的姓名。

35歲的巴比，來自加州 ，她是從空軍退伍，參加當日活動時，未攜帶武器，事發當時，和其他暴徒從被打破的玻璃門，闖進眾院 外面的議長廳。

檢方調查發現，當時，國會警察正在疏散在裡面開會的國會議員，為了擋住即將闖入的暴徒，用桌椅等堵住玻璃門，暴徒不斷想衝進去，就用旗桿、頭盔等打玻璃打碎；此時，巴比特正從已被打破的一角爬進去，那名警察用自己的配槍朝她開了一槍，打中她的肩膀。

國會警察局專業責任辦公室研判所有細節和相關法規後，結論說該員警的「(開槍)行為是合法的，也是國會警察局政策所准許的，」因此，不必受到內部的懲戒。

警方指出，警員唯一可以使用致命武力的情況是，在理性考慮後相信，要保護人命，只能這麼做。此處人命指警察本身的生命，或「面臨即刻重傷危險」的他人生命。