我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

國會暴動擊斃闖入女子被認定合法 開槍警不受處分

記者張聲肇╱綜合報導
國會暴動當天，一名國會警察開槍打死闖入國會的加州女子，獲確認合法開槍，不必受處分。圖為川普支持者在暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)
國會暴動當天，一名國會警察開槍打死闖入國會的加州女子，獲確認合法開槍，不必受處分。圖為川普支持者在暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)

元月6日國會暴動時，擊斃闖入國會的女子巴比特(Ashli Babbitt)的國會警察，經幾個月的調查，確定係合法開槍，不必受到處分，檢方也決定不予起訴。

國會警察局23日宣布，該警員對正要爬進議長廳的巴比特開槍，是合法行為，也未違背警察局的政策；國會警察局強調，這是訪問了多名目擊者，也反覆觀看了相關錄影片、檢驗了當時無線電通話後的結論。

出於安全顧慮，檢警都不公布開槍員警姓名。他的律師夏梅爾(Mark Schamel)說，該員警收到「許多可信的死亡威脅」和其他「恐怖的威脅」，不敢住在原來的家，已搬到他處。

美聯社也基於同樣的顧慮，在報導中不提這位警察的姓名。

35歲的巴比，來自加州，她是從空軍退伍，參加當日活動時，未攜帶武器，事發當時，和其他暴徒從被打破的玻璃門，闖進眾院外面的議長廳。

檢方調查發現，當時，國會警察正在疏散在裡面開會的國會議員，為了擋住即將闖入的暴徒，用桌椅等堵住玻璃門，暴徒不斷想衝進去，就用旗桿、頭盔等打玻璃打碎；此時，巴比特正從已被打破的一角爬進去，那名警察用自己的配槍朝她開了一槍，打中她的肩膀。

國會警察局專業責任辦公室研判所有細節和相關法規後，結論說該員警的「(開槍)行為是合法的，也是國會警察局政策所准許的，」因此，不必受到內部的懲戒。

警方指出，警員唯一可以使用致命武力的情況是，在理性考慮後相信，要保護人命，只能這麼做。此處人命指警察本身的生命，或「面臨即刻重傷危險」的他人生命。

警察 眾院 加州

上一則

去年燒毀「黑人命也是命」旗 驕傲男孩領袖判囚5個月

延伸閱讀

南加警察追捕通緝犯 開槍誤殺一名無辜者

南加警察追捕通緝犯 開槍誤殺一名無辜者
5倍券政策被迫轉彎 衝擊民進黨新系、蘇系

5倍券政策被迫轉彎 衝擊民進黨新系、蘇系
參加國會暴動、襲警 福和市輪胎修理工被捕

參加國會暴動、襲警 福和市輪胎修理工被捕
聖縣伏警嫌犯拒降對峙 遭擊斃

聖縣伏警嫌犯拒降對峙 遭擊斃

熱門新聞

美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃