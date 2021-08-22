電池瑕疵有起火風險 通用全球召回雪佛蘭電動車

雪佛蘭Bolt電動車因電池瑕疵導致起火燃燒事故，通用汽車將在全球召回2019年至今所賣出的所有Bolt車。(美聯社)

通用汽車 (General Motors)20日宣布，由於電池有起火疑慮，將在全球範圍內召回2019年至今所賣出的所有雪佛蘭(Chevrolet)Bolt電動車 ，預計約7萬3000輛；加上去年11月因同一因素召回的6萬9000輛，通用汽車因電池起火疑慮而召回的雪佛蘭預計達14萬2000輛汽車。

通用汽車指出，鋰電池的瑕疵是造成汽車起火的主要因素；據報導，第一起雪佛蘭汽車起火事故於2019年發生在亞利桑納州 ，隨後全美各地陸續傳出約10起類似案件。目前沒有任何車主因事故喪生，但有兩人因此有吸入性嗆傷，還有一棟房屋遭焚毀。

通用汽車表示，電池起火風險最高的時候是在電池充飽時，目前已與電池製造商LG集團共同合作，加速改良版的鋰電池的生產量來更換；在更換鋰電池前，通用汽車呼籲車主充電充到90%就好，並且把車停在室外。

據報導，有瑕疵的鋰電池是LG集團位於南韓的工廠所生產；LG集團表示，該款電池確實有瑕疵，集團也願意承擔相關責任，但根據調查報告結論，這種瑕疵的出現是概率問題，即便是其他品牌、其他工廠生產，也有可能有相同的瑕疵；不過，通用汽車仍要求LG集團改在其密西根州的工廠生產新電池。

通用汽車表示，全球性召回汽車大概會讓通用汽車多花10億元，加上去年11月召回的費用，此次電池瑕疵事件將通用汽車的成本推高至18億元；但通用汽車產品發展部經理帕克斯(Doug Parks)指出，在確定這款電動車完全安全以前，通用汽車不會製造或出售任何一輛。

帕克斯說：「通用汽車對於安全的堅持，以及對於做對的事情的執著，是我們做任何決定的最高指導原則。」