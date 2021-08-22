兒童有誤食危機 迷你磁球遭當局勒令召回

過去幾年來數千名兒童因誤食這些磁鐵受傷、甚至死亡；美國 消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)因此宣布召回兩款強力迷你磁鐵。

被點名的品牌為Zen Magnets和Neoballs，兩者都是利用眾多稀土 磁鐵(Rare-earth magnet)拼製而成的桌上型展示玩具，其中製造商Zen Magnets與當局的訴訟更是歷經近十年之久。

據稱這些玩具雖然是為成人所設計，每顆磁鐵的大小都和BB彈差不多，因此容易被兒童意外吞食，造成腸子受引力的影響不斷被拉扯；監管人員表示，一些案例中磁鐵對兒童造成的傷害特別嚴重，至少一名兒童因此死亡。

儘管CPSC每年都要求召回市面上數百項迷你磁鐵商品，但這次的召回令終於有所不同，因為Zen Magnets不斷向CPSC提告、試圖阻止召回，甚至使外界開始對CPSC產生質疑；一般來說，商品召回令都屬於自願性，也需要企業配合，因此企業有時也會選擇提告維護商譽。

醫生協會和團體認為，糾纏多年的訴訟遲遲未果恐怕影響更多兒童的安全；曾治療數名誤食迷你磁鐵兒童的醫生、同時也是「北美小兒胃腸疾病、肝病與營養學會」(NASPGHAN)發言人魯多夫(Bryan Rudolph)說：「早該這麼做了。」