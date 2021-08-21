T-Mobile客戶個資遭駭再增600萬人 總數逾5400萬

T-Mobile客戶個資遭駭又多600萬人。(美聯社)

無線通訊公司T-Mobile 遭駭範圍再擴大，該公司20日說，經清查，客戶個資 遭駭又多了600萬人， 總數已超過5400萬；該公司表示仍在調查這波駭客入侵造成的業主及用戶受損程度。

T-Mobile說，最新調查發現，530萬名手機 用戶的姓名、地址、生日、電話號碼等資料遭竊，但不含社會安全號碼和駕照資料，另66萬7000前用戶的個資也遭駭客取得。

駭客透過用戶手機的IMEI和IMSI產品序號，把隨同登記的個資一併取走；T-Mobile日前已公布780萬用戶的手機登記紀錄遭駭。

資安專家表示，犯罪集團握有手機產品序號和用戶個資，很容易拿來當作詐騙的工具，這是對受害人最不利的地方；犯罪集團可利用手機裡含用戶身分的SIM卡資料，假扮為受害人，利用受害人的電話號碼犯案。

T-Mobile說，在持續調查的同時，它向用戶保證已經阻斷了「歹徒用來攻擊」的切入點和離去點。

T-Mobile已設立了網路入口網站，向個資遭竊的客戶說明應對方法，並提供兩年免費McAfee個資保護服務。

該公司16日說，有人在網路論壇上宣稱駭入其系統，有意出售偷來的資料；18日又進一步指出，客戶個資遭竊人數達4000萬，連過去用戶和潛在用戶的個資都被竊走。

駭客在網站宣稱，另一家手機服務商AT&T 7000萬用戶的資料在他們手上，要AT&T買回去；AT&T否認自己客戶的資料被駭走；駭客在同一網站表示，T-Mobile用戶資料在他們手上，他們想賣。

AT&T說，經調查，網路聊天室所指的資料，不是該公司電腦系統裡面的資訊；顯然盜走T-Mobile用戶資料的駭客想魚目混珠，把從T-Mobile系統取走的資料當作AT&T系統裡的資料。