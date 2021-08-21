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厭女評論被挖出 「危險邊緣」主持人理查茲閃辭

記者胡玉立／綜合報導
益智節目「危險邊緣」執行製作人理查茲，上周才宣布成為該節目新任主持人，20日即因他曾公開發表厭惡女性評論，辭去這份新職。(美聯社)
益智節目「危險邊緣」執行製作人理查茲，上周才宣布成為該節目新任主持人，20日即因他曾公開發表厭惡女性評論，辭去這份新職。(美聯社)

「危險邊緣」(Jeopardy)執行製作理查茲(Mike Richards)，上周才宣布成為此歷史悠久的知名益智節目新任主持人，20日即因他曾公開發表厭惡女性評論，被人掀出痛批卻又處理不當，不得不辭去這份眾所矚目的新職。

「危險邊緣」長期主持人崔貝克(Alex Trebek)去年11月罹癌辭世，11日理查茲被宣布成為第38季節目繼任主持人，但本週稍早，播客網站「林格」(The Ringer )披露理查茲曾在2013-14播客The Randumb Show中，對女性、無家可歸者等人發表貶低評論。報導發布後，網上相關言論片段即被刪除。

20日，理查茲向節目工作人員發表聲明：「過去這幾天來，很明顯地，繼續擔任主持人會讓我們的粉絲分心，這不是節目的正確之舉。」理查茲表示，節目將開始尋找新主持人，新一季節目將再度由客串主持人輪流主持。

製播「危險邊緣」的索尼影視電視公司(Sony Pictures Television)20日發布理查茲說明時表示，公司得知他的播客及攻擊性言語很驚訝，曾與他談到「我們的擔憂和未來的期望」，理查茲仍將繼續擔任節目執行製作人，「希望他身為執行製作，繼續秉持專業和尊重態度工作。」

儘管理查茲火速卸下主持人職務，但19日他已錄製「危險邊緣」第38季首播第一集，訂9月13日播出。節目突然更換主持人，對參賽者來說，無疑是一記耳光。

雪城大學教授(Syracuse University)湯普森(Robert Thompson)則表示，理查茲的播客內容鐵定會困擾任何接下主持工作的人，「它們與我們在崔貝克身上感受到的恰恰相反；觀看崔貝克主持『危險邊緣』，總能讓人忘卻這世上包括醜聞、推文等各種紛擾。」

索尼上周宣布由理查茲主持黃金時段旗艦節目的同時，也宣布將由情景喜劇「生活大爆炸」(The Big Bang Theory)博士女演員梅伊姆·比亞利克(Mayim Bialik)，主持「危險邊緣」全新衍生系列節目「危險邊緣！全國大學生錦標賽」(Jeopardy! National College Championship)。

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