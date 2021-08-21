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線上考試作弊 海軍官校開除18名學生

編譯周芳苑／綜合20日電
美國海軍官校針對去年12月線上物理考試作弊案進行調查後，已開除18名學生。圖為海軍官校畢業典禮。(Getty Images )
美國海軍官校針對去年12月線上物理考試作弊案進行調查後，已開除18名學生。圖為海軍官校畢業典禮。(Getty Images )

海軍官方20日宣布，美國海軍官校(U.S. Naval Academy)針對去年12 月線上物理考試作弊案進行調查後，已開除18名學生、並懲罰另外82人。

官員說，去年 12 月，653名海軍官校學生參加網上普通物理學科(General Physics I) 期末考試，當時禁止考生藉助網站等外部書面或口頭指引，但後來得知考生可能使用外部來源，展開調查；院方透過各種來源發現違規作弊，包括見習官在匿名聊天平台上討論。

官方經查確認105名學生可能參考未經授權的來源，20日宣布，其中18人已被逐出海軍官校，被發現違反海軍榮譽概念的另82人受懲罰，參與五個月榮譽補救計畫；此外有四人經查未違規、一人正等待裁決。

海軍中將巴克(Sean Buck)透過聲明說，品格發展是持續的過程，學生必須做出選擇；他說，作弊事件顯示，需更關注品格和誠信。

官員們說，調查人員發現物理學科已採保護措施防止作弊，並明確指示禁止使用外部資源，最大漏洞是監督不足。

如今，學校強烈建議老師使用面對面紙上考試，如需電子設備，監考人必須能查看每個學生的螢幕或瀏覽器安全程式須啟動；官員說，一旦教職員認為某網站被濫用的情況超過其教育價值，將予以封鎖， 學生每次考試開始時將簽署榮譽承諾。

海軍官校4月都會舉行一天的榮譽會議，密集培訓和討論，官員表示，本學年將重新關注品格和專業發展。

馬里蘭州眾議員魯珀斯伯格(C.A. Dutch Ruppersberger)身兼海軍官校訪客委員會主席，他支持調查結果，聲稱這似乎徹底而公平；他說，官校的榮譽理念很明確，任何違規者都須承擔責任。

美國 眾議員 教育

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