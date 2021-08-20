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防神學士追殺 臉書為阿富汗人推出「鎖帳號」新工具

編譯羅方妤／即時報導
社交媒體巨擘臉書。(路透)
社交媒體巨擘臉書。(路透)

英國BBC報導，隨著神學士(Taliban，另譯塔利班)掌控阿富汗臉書（Facebook）、領英（LinkedIn）和推特（Twitter）將開始保護阿富汗用戶帳號，避免被神學士追蹤，甚至報復。

臉書表示，他們「移除查看和搜索阿富汗用戶朋友清單功能」，保護並避免用戶被當成目標。領英也隱藏阿富汗用戶和其他人的聯繫。領英發言人表示：「我們的團隊正密切關注關於阿富汗局勢發展的對話，並對任何違反專業社群政策的內容採取行動。我們還採取一些臨時措施，包括限制會員在阿富汗聯繫的能見度。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

有些人擔心神學士使用社交媒體追蹤反對者。臉書安全政策負責人葛萊歇爾19日宣布額外安全措施。他說：「我們為阿富汗用戶發布了一鍵式工具，可快速鎖定他們的帳戶。他們鎖定自己的個人簡介時，不是好友的用戶就無法下載或分享他們的個人簡介照片，或查看時間軸上的貼文。」

葛萊歇爾也說，臉書旗下Instagram「也正為阿富汗用戶推出彈出式警報，包含保護帳戶的具體步驟」。他表示：「臉書正密切和同行、民營企業和政府合作，提供任何能協助保護民眾的支援措施。」

臉書稍早證實，他們認為神學士是恐怖組織，因此會繼續禁止神學士相關內容上傳。

推特本周發表一則聲明中也表示，「我們的首要任務是保障用戶安全，將持續保持警惕」。隨著神學士重掌阿富汗，其發言人使用推特更新數十萬追蹤者。但推特其中一項法規是不允許宣揚恐怖主義和對平民使用暴力的團體相關內容。

阿富汗 神學士 臉書

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