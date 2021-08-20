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政府指示ICE清查移民罪犯 法官：都要查

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府指示移民與海關執法局(ICE)把執法重點放在有重罪紀錄的人身上，但德州聯邦法院法官卻裁決，各類移民都應清查處理。(Getty Images)
拜登政府指示移民與海關執法局(ICE)把執法重點放在有重罪紀錄的人身上，但德州聯邦法院法官卻裁決，各類移民都應清查處理。(Getty Images)

拜登政府指示移民與海關執法局(ICE)把執法重點放在有重罪紀錄的人身上，但德州聯邦法院的法官19日卻裁決，各類移民，包括「被忽視的」移民，都應清查處理。

拜登政府兩度指示移民局，清查移民背景以「對公共安全有威脅之虞」者優先。

聯邦法院法官提普頓(Drew Tipton)審理德州和路易斯安納州提告，在裁決書中，引述1996年參院司法委員會的決議，說政府不宜要求執法官員以某一種無證移民為重點，而忽略其他種類的移民。

19日的裁決，是拜登政府一周內第二場移民法律敗仗；13日，德州聯邦法院法官裁決，政府必須恢復川普時代，將難民申請人送到墨西哥境內等候審理的政策。

提普頓說，政府指示移民官員把法律「得予拘捕」字眼，毫不模稜地解釋為「必須拘捕」，法院遂針對如下問題進行研究：行政部門是否可以指示執法官員，執行國會通過的法律時，違反法律字眼的明顯意義；經過研究，得到很清楚的答覆：「不行。」

拜登政府2月要求移民官員，把重點放在曾被判過重罪的無證移民身上，此處所謂「重罪」包括暴力犯罪，也包括非暴力但「嚴重」罪行。曾參與幫派活動的人也是執法重點。

德州和路州政府不服，認為這樣會使執法人員無暇追究有其他犯罪紀錄的人；這兩州在官司訴狀中特別指出，曾被判定嚴重走私販賣毒品罪、道德卑鄙罪、應予遞解出境罪的外國人，都不在「優先執法」之列，實為不妥。

移民局檢察官6月收到指示，要他們「裁量」是否撤銷有些已在移民法院審理的案件。根據「國會山莊報」報導，當局准許檢察官撤銷對如下人等的訴案：有綠卡的人，年長者，孕婦，重病者，幼年來美者。

指示另外要求該局執法人員考慮「急迫的人道因素」，譬如，被告是否為健康照護人員？是否曾是犯罪的受害人？該局最近更接到指示，避免將犯罪受害人遣送出境，也勿收押孕婦或哺乳婦。

移民局 拜登 德州

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