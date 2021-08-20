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不戴口罩、喝酒鬧事 搭機脫序罰款 累計達百萬元

記者顏伶如／綜合報導
聯邦航空管理局報告指出，2021年來因為不戴口罩、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，共接到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元。(Getty Images)
聯邦航空管理局報告指出，2021年來因為不戴口罩、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，共接到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)19日公布報告指出，2021年來因為不戴口罩、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，共接到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元；據統計，2021年來的搭機脫序行為通報案例中，高達71%是與乘客拒絕遵守搭機戴口罩的聯邦規定有關。

航空公司空服人員向航管局通報的乘客脫序行為，狀況包括酒醉乘客辱罵空服員或對空服員動粗、拿垃圾丟擲空服員等。

航管局報告顯示，一名捷藍航空(JetBlue)乘客拿隨身行李砸其他乘客，躺在機艙走道，動手猛抓空服員腳踝，把頭伸進女空服員裙子下，結果被罰4萬5000元。

另一名捷藍航空乘客拒絕遵守搭機戴口罩規定，還在機上抽電子菸，飲用自備酒類，遭罰1萬7530元。一名忠實航空(Allegiant Air)乘客不願戴口罩且在機上洗手間地板撒尿，導致尿液流出，被處以罰款1萬500元。

對於乘客在搭機途中鬧事，航管局先前祭出零容忍政策，對鬧事者處以最高5萬2500元罰款，鬧事者更面臨最高20年有期徒刑。然而，政策推出後，航管局每月仍收到數百件搭機脫序事件通報。

航管局局長狄克森(Steve Dickson)兩周前曾呼籲全美各地機場航警逮捕不守秩序或出現暴力行為的乘客；狄克森對各地機場高層主管說：「雖然聯邦航空管理局對脫序乘客祭出民事罰款(civil fines)，卻沒有權限提出刑事起訴。」

他說，在許多案例中，對空服員動粗的乘客接受地方警察局詢問後就獲釋，「這種情況下，我們失去對脫序乘客究責的機會，他們的行為是讓人無法接受且危險的」。

口罩 機場 警察

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