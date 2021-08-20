不戴口罩、喝酒鬧事 搭機脫序罰款 累計達百萬元

聯邦航空管理局報告指出，2021年來因為不戴口罩、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，共接到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)19日公布報告指出，2021年來因為不戴口罩 、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，共接到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元；據統計，2021年來的搭機脫序行為通報案例中，高達71%是與乘客拒絕遵守搭機戴口罩的聯邦規定有關。

航空公司空服人員向航管局通報的乘客脫序行為，狀況包括酒醉乘客辱罵空服員或對空服員動粗、拿垃圾丟擲空服員等。

航管局報告顯示，一名捷藍航空(JetBlue)乘客拿隨身行李砸其他乘客，躺在機艙走道，動手猛抓空服員腳踝，把頭伸進女空服員裙子下，結果被罰4萬5000元。

另一名捷藍航空乘客拒絕遵守搭機戴口罩規定，還在機上抽電子菸，飲用自備酒類，遭罰1萬7530元。一名忠實航空(Allegiant Air)乘客不願戴口罩且在機上洗手間地板撒尿，導致尿液流出，被處以罰款1萬500元。

對於乘客在搭機途中鬧事，航管局先前祭出零容忍政策，對鬧事者處以最高5萬2500元罰款，鬧事者更面臨最高20年有期徒刑。然而，政策推出後，航管局每月仍收到數百件搭機脫序事件通報。

航管局局長狄克森(Steve Dickson)兩周前曾呼籲全美各地機場 航警逮捕不守秩序或出現暴力行為的乘客；狄克森對各地機場高層主管說：「雖然聯邦航空管理局對脫序乘客祭出民事罰款(civil fines)，卻沒有權限提出刑事起訴。」

他說，在許多案例中，對空服員動粗的乘客接受地方警察 局詢問後就獲釋，「這種情況下，我們失去對脫序乘客究責的機會，他們的行為是讓人無法接受且危險的」。