眾議員布波特 曾瞞夫為能源顧問 過去兩年收入近百萬

共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特，先前未申報丈夫擔任能源公司顧問的收入。(美聯社)

常在社群網站 分享持槍照片的共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特 (Lauren Boebert)，當選國會議員之前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，這家位於科州賴夫爾(Rifle)的餐廳是34歲布波爾與傑森‧布波特丈夫(Jayson Boebert)共同經營。

競選期間，布波特在候選人自我介紹資料上寫著，丈夫工作性質為「布波特顧問」(Boebert Consulting)，但收入欄則寫著「不相關」(N/A)。

如今布波特已進入國會，也是眾院 天然資源委員會(House Natural Resources Committee)成員，但最新眾院財產申報紀錄顯示，傑森‧布波特2020年為「特拉能源生產公司」(Terra Energy Productions)顧問，收入為47萬8000元，2019年收入也有46萬元。

華盛頓郵報報導，布波特進入國會後的最初六個月，便為能源產業大力發聲，今年2月提出草案要求立法禁止總統透過發布命令，暫停聯邦土地油礦、天然氣開採租約。

聯邦法律規定，國會議員及角逐國會議員的候選人，財產申報時必須一併申報配偶及撫養兒女的收入與資產。

國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)前任副法務長、非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)道德操守部資深主任派恩(Kedric Payne)說，布波特未申報丈夫為能源公司擔任顧問的收入，明顯觸犯聯邦法律。

就在布波特漏報丈夫收入的消息曝光前，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)對她涉嫌挪用選舉經費做為私人用途展開調查，要求布波特選舉選團隊提供四筆透過手機應用程式Venmo付出超過6000元紀錄。