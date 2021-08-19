民主黨推動「約翰路易斯」投票權促進法案

眾院民主黨團17日提案，修改具有里程碑意義的「投票權利法」。圖為議長波洛西和民主黨團今年3月推動另一項投票權改革法案。(美聯社)

眾院民主黨 團17日提案修改具有里程碑意義的「投票權利法」(Voting Rights Act)，期盼排除萬難為這項於民權運動時期通過的法律注入新生命。「投票權利法」的通過，為美國歷史上的各種歧視 投票法規，設下屏障。

由阿拉巴馬州聯邦眾議員史威爾(Terri Sewell)起草的「約翰路易斯投票權促進法案」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)，旨在恢復「投票權利法」的重要條款，強迫長年以來有著投票歧視歷史的州政府，修改投票或選舉規定時必須接受聯邦審核。最高法院在2013年判決中，取消條款當中的管轄權認定。最高法院今夏出爐的最新裁定，則進一步削弱「投票權利法」。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)承諾，將盡快推動提案，眾議員結束休會下周返回華府時，民主黨便計畫讓法案通過。

波洛西發表聲明說：「選舉權遭受攻擊越來越嚴重，多州開始選區重劃，我們必須有所行動。」

多個共和黨執政州已紛紛通過限縮投票權的法律，尤其針對通訊投票 。民主黨方面對於種種投票限制的出現提出警告，並將少數族裔投票權遭到限縮的處境，比喻為強制種族隔離時期的「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)再現。

然而，接下來在修改「投票權利法」的路途上，在參議院勢必面臨共和黨參議員一致反對，民主黨方面對於應該如何克服困難，到目前為止卻沒能拿出能夠獲得各個派系共同支持的策略。

新法案內容包括，為司法部提供具體標準，以便釐清州府或地方政府的選務規定是否出現歧視。州府與地方政府修改選舉規定之前，必須先行獲得司法部同意。法案當中也對最高法院今夏判例訂出因應條款。