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傷幼童神經 環保署禁用殺蟲劑陶斯松

記者張聲肇／綜合報導
聯邦環保署18日下令禁用農業用殺蟲劑陶斯松，以免傷害幼童神經。圖為俄亥俄州一處農家等待運送的大豆。(美聯社)
聯邦環保署18日下令禁用農業用殺蟲劑陶斯松，以免傷害幼童神經。圖為俄亥俄州一處農家等待運送的大豆。(美聯社)

農民廣泛用於葡萄、花椰菜、草莓等的殺蟲劑陶斯松(chlorpyrifos)因可能會傷害幼童神經，聯邦環保署18日下令禁用，終結川普政府引發公衛爭議的決策。

這項全國禁用令，一來可以保護噴藥農夫的健康，二來也可保護兒童，以免他們吃了噴灑過陶斯松的農產品，健康出問題。

2017年環保署科學家建議「限用」這個殺蟲劑，理由是會造成民眾健康的風險，但署長普瑞特(Scott Pruitt)卻不願將它趕出市場。

50年來，美國農民不論種大豆、杏仁、花菜或其他作物，在無他法驅趕各類害蟲時，都用陶斯松；但環保署主管化學安全的副署長弗瑞多夫( Michal Freedhoff)指出，10多年來，科學界發現，該殺蟲劑對兒童的神經發展會造成傷害。

呈給法院的科學證據顯示，吸入或吃進含陶斯松的蔬菜水果，會導致頭痛、視覺模糊；孕婦在接觸陶斯松量大的建築內久了，還可能生下記憶力喪失和其他認知能力有問題的孩子。

環保界、勞工界與公衛團體10多年來，也不斷呼籲逐步淘汰陶斯松的使用，卻不得要領。

2000年，聯邦政府與農藥業者達成協議，限制「家用版」陶斯松殺蟲劑的使用，農田裡的使用不在此限。

今年4月，聯邦上訴法院裁決相關訟案時，大力抨擊川普政府維持「農用」陶斯松的決策，說除非環保署等單位可以證明，農產品噴灑陶斯松絕對安全，否則就要把它禁掉。

環保署18日引用1996年食物品質管理法，發布禁令。該法強調，嬰兒與兒童的健康應加強保護。

加州、夏威夷、紐約、馬里蘭、俄勒岡等州已逐步淘汰陶斯松，加拿大和歐盟亦然。

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