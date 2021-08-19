族群和解 科州廢除19世紀獵殺原民命令

科羅拉多州州長波利斯17日簽署行政令，廢除19世紀一項命令，呼籲公民獵殺北美原住民並將之視為財產。圖為一名印第安領袖在州長簽署行政令前祈禱。(美聯社)

科羅拉多州 州長波利斯(Jared Polis)17日廢除一項19世紀的命令，希望藉此彌補「歷史罪過」。該項命令呼籲公民獵殺北美原住民 並將之視為財產。

科羅拉多州第二屆領地州長伊凡斯(John Evans)1864年頒布的命令，最終導致「沙溪大屠殺」(Sand Creek massacre)，那是科州最黑暗且難以抹滅的歷史事件。

這場大屠殺造成至少200名阿拉帕霍(Arapaho)和薛安(Cheyenne)族人身亡，大多為老人和婦孺。

波利斯在議會台階簽署行政命令時表示，伊凡斯的公告從未合法，反而確立了條約權力和聯邦印第安法律。

民主黨的波利斯在支持者呼聲中表示，「這直接牴觸科羅拉多州憲法、美國 憲法和科羅拉多州當時的刑法典」。

波利斯廢除此命令時，身旁有來自南尤特(Southern Ute)、尤特山(Ute Mountain)、薛安及阿拉帕霍部落的族人，許多人穿著傳統服飾參與儀式。

部分人舉著標語牌，上寫「認同原住民知識、人民和土地」，以及「脫離殖民以生存」等。

曾在科州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)任內擔任科州印第安事務委員會執行主任的豪斯(Ernest House Jr.)表示，波利斯的命令很重要，標示著政府與部落的關係，承認歷史並邁向和解。

豪斯是尤特山的南尤特部落居民，他說：「我認為，有些人認為印第安人是消失的種族、消失的民族，(1864年的命令)就是這類看法的源頭，(如今廢除該命令)賦予我們空間，並讓我們覺得族人是重要的，我們的生活是有地位的。」

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)之死事件後，全美各地掀起一股族群認同與和解的風潮，包括移除邦聯紀念碑、奴隸交易者雕像、殖民者與征服者的塑像等；此外，科羅拉多州等部分州已明令禁止學校出現北美印第安人的吉祥物。