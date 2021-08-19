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T-Mobile逾4000萬人個資遭駭 安全監控糟 用戶不安

編譯盧炯燊／綜合18日電
全美第二大無線通訊公司T-Mobile在18日確認超過4000萬現有用戶、申請者個人資訊遭駭。(美聯社)
全美第二大無線通訊公司T-Mobile在18日確認超過4000萬現有用戶、申請者個人資訊遭駭。(美聯社)

全美客戶第二多的無線通訊公司T-Mobile在18日確認超過4000萬現有用戶、申請者個人資訊遭駭，包括他們的姓名、社會安全號碼、駕照甚至其他身分證明資料等；此外，約有85萬名預付費客戶的姓名、電話號碼和帳戶密碼被竊，780萬用後付費客戶的個資也被洩露。

T-Mobile過去多次遭駭客盜竊客戶資料，這是自2018年以來第六次遭駭；這也是迄今為止，美國最嚴重的電信事故之一；高德納諮詢公司(Gartner)的分析師費塔杜(Paul Furtado)指出，今次事件受影響的數量，遠超之前的事件。

總部位於華盛頓州貝爾維尤(Bellevue)的T-Mobile，去年收購競爭對手Sprint公司後共有1億210萬客戶，成為美國三大電信供應商之一，與AT&T及Verizon逐鹿市場。

費塔杜指出，由於T-Mobile背負一個很大的目標，就忽略了信息安全問題。

一名駭客14日在地下論壇上出售300萬個T-Mobile客戶的個人詳細信息，但T-Mobile仍然聲稱未收到駭客攻擊，強調用戶信息很安全。這個駭客隨後表示，它盜取的不光是出售的300萬個，取得的數據包含了1億個T-Mobile客戶詳細信息。

消息一出隨即引發各方關注，T-Mobile才表示正在調查這起大規模數據洩露事件。

到16日，T-Mobile確認有駭客入侵，因此關閉了訪問權的入口，同時說會給受害用戶提供兩年的免費「身分竊盜保護服務」，並建議所有後付費客戶更改PIN密碼。

弗雷斯特市場諮詢公司(Forrester)的分析師艾莉·米倫(Allie Mellen)認為，今次信息洩露事件，受影響的是個人敏感資料，而不是財務資料，算是不幸中的大幸，卻也令客戶懷疑是否繼續使用T-Mobile的服務。

她又說，看起來今次駭客攻擊並不複雜，主要是涉及用於測試T-Mobile手機的服務器的配置問題，卻打開一扇大門讓駭客進入；還有的是直到駭客在在線論壇上發布消息，T-Mobile才知悉被駭事件，其後知後覺，反映出安全監控程度之低著實令人不安。

T-Mobile 駭客 美國

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