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美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

中央社／華盛頓18日綜合報導
美國聯合航空。（美聯社）
美國聯合航空。（美聯社）

美國運輸部今天指出，將連續4周限制部分中國航空公司班機的載客率不高於40%，主要因中國政府先對美國聯合航空公司（United Airlines）4個班機施加類似限制。

路透報導，中國宣稱7月21日由舊金山飛至上海的5名乘客，經篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為陽性後，中國8月6日告知聯航將就此施以制裁。

根據這項命令，美國運輸部將連續4周對4家提供中美航線定期班機服務的中國航空公司，實施中國飛往美國單次班機的載客率不高於40%的限制。

聯航表示：「很欣慰看到運輸部為了維持這個重要市場的公平性採取這項舉措」。中國駐華府大使館尚未發表評論。

美國政府表示，中國的「阻斷措施」政策違反國家間的航空服務協議，「將抵達中國的乘客確診COVID-19 的責任，不當推到航空業者身上」。

美國運輸部又說，航空業者「無從獨自驗證中國有關當局聲稱的陽性採檢結果。此外，無從確認旅客是在哪裡或何時感染」病毒。

拜登政府表示，將連續4週對4個航班祭出相同限制，包括中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空與廈門航空的各一個航班。

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