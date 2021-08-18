犯罪高漲，民主黨主流意見轉趨增加警力，一反去年夏天「刪減警察預算」風潮。(Getty Images)

犯罪高漲，民主黨 主流意見一反去年夏季「刪減警察預算 」風潮，轉趨增加警力，但民主黨的進步派仍力主大幅翻修美國的警政制度。

民主黨內轉變態度最明顯的代表人物之一，就是首都華府市長包瑟(Muriel Bowser)，今年初還在呼籲刪減警察預算，轉支社會福利，如今卻急著加入其他民主黨人行列，設法要增加警察預算，多聘雇警員，以維護治安。

紐約、亞特蘭大和西雅圖等都市的民主黨政治人物，紛紛掉頭呼應傳統加強治安的辦法，即擴增警力，掃蕩犯罪。國會裡，連賀錦麗還當參議員時也加入聯署的「佛洛伊德法案」仍躺著不動。2020年5月非裔佛洛依德遭警壓頸致死案引爆抗議及修法浪潮。

紐約的轉向最為明顯，去年大刪10億元警察預算，今年改為增加2億；加州奧克蘭去年本擬刪減1.5億，今年6月反而提高3800萬；德州奧斯汀是自由派的大本營，去年把警察預算刪減1.5億，今年，在共和黨的壓力下，也通過史上對大筆的警察預算。

華府經歷一連串槍擊案後，包瑟市長要求市議會編列1100萬元預算，增聘170名警員，議會同意增聘40名；包瑟說，為因應犯罪率升高，也應警察局長之請，她不得不改弦更張。

各地市長選情，也隨著民眾對治安態度的轉變，改變候選人的「治安觀」，民主黨初選勝出者都是中間派，贊同增加警察預算的人，例如，警察出身的市長參選人亞當斯(Eric Adams)就靠積極對抗犯罪的政見，在初選擊敗進步派的對手。

共和黨為了明年國會期中選舉，更主打「治安牌」，不分青紅皂白把民主黨對手一律抹黑為「執法之敵」；該黨全國委員會國會黨部發言人麥卡當斯(Michael McAdams)說：「盡人皆知，民主黨就是刪除警察預算之黨。」

事實上，民主黨的主流，包括拜登總統，從未應和黨內進步派刪除警察預算的呼聲，只是主張另循途徑，解決種族不平等、警察執法過度施暴等問題。