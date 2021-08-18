麻州力主疫期免繳房租眾議員 財報顯示是位包租婆

民主黨籍麻州眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(中)大力主張疫情間租屋族應免繳房租。(美聯社)

疫情 爆發後，民主黨籍麻州聯邦眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)大力主張租屋族應免繳房租，也支持聯邦政府 應該延長避免房東驅逐房客的禁止逼遷令；福斯新聞網(Fox News)報導，根據13日登錄的2020年財報資料，普瑞斯利是個「包租婆」，丈夫名下持有波士頓房地產 ，房租收入在5000元至1萬5000元之間。

福斯新聞網報導，根據普瑞斯利財報登記，購入波士頓房地產之後，改建裝修做為多家庭出租公寓；房地產登記於普瑞斯利丈夫哈里斯(Conan Harris)名下，2020年財報顯示房租總收入在5000元至1萬5000元之間；福斯新聞網報導，疫情發生之前的2019年，普瑞斯利申報的房租收入，同樣也在5000元至1萬5000元間。

報導指出，2020年爆發疫情後，是否繼續對房客收取房租，普瑞斯利辦公室並未回覆採訪要求。

2020年12月1日，普瑞斯利在推特發文寫道：「讓民眾繼續有房子可住，是基於公共衛生考量。」

她寫道：「我們應該取消房租，延長禁止逼遷令以及禁止贖回令，為民眾提供房租補助，也要對於瀕臨逼遷的民眾提供律師服務。這是一起公共衛生急難事件。」

今年3月，普瑞斯利在眾院提案，要求受到疫情影響，應該取消全國房租以及房貸繳交，房東虧損則由聯邦政府補償。