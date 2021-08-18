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出櫃閣員布塔朱吉 宣布與夫已是準父母

記者胡玉立╱綜合報導
美國首位公開出櫃的閣員、運輸部長布塔朱吉(右)17日宣布，他和丈夫查斯頓(左)已是「準父母」。(美聯社)
美國首位公開出櫃的閣員、運輸部長布塔朱吉(右)17日宣布，他和丈夫查斯頓(左)已是「準父母」。(美聯社)

美國首位公開出櫃的閣員、現年39歲的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg )17日宣布，他和丈夫已是「準父母」；他在推特上發文寫道，「查斯頓(Chasten Buttigieg)和我想擴大我們的家庭已有一段時間了，我們非常高興地分享我們已經成為父母！此過程尚未完成，我們感謝大家給予我們的愛與支持，以及對我們隱私的尊重。」

布塔朱吉沒有進一步談及他們成為父母等詳細資訊，但過去他們曾公開談到已婚伴侶收養孩子面臨的困難；華盛頓郵報7月對布塔朱吉的另一半查斯頓的人物報導也曾寫道，兩人嘗試當父母一年多，甚至「多次購買嬰兒用品並為孩子取名字」，最後都是徒勞。

32歲的教師兼作家查斯頓當時向華郵表示，「這是非常奇怪的憤怒、沮喪和希望的循環；你以為它終究發生了，非常興奮，然後它就不見了。」

布塔朱吉和查斯頓在2018年6月結婚，9月即向「眾生相」雜誌(People) 公開他倆如何相識及期盼有孩子的構想。查斯頓當時談到生育計畫時表示，「我們正在進行這些對話，一想到要弄清楚如何、何時、何地及花費多少，就覺得很難。幸運的是，我們有很多朋友以非常不同的方式組建家庭，所以我們和朋友們曾就此深入交談。我們真的很興奮。」

布塔朱吉近年來在政壇迅速崛起，2019年4月他以印第安納州南灣(South Bend)前市長身分宣布競選總統，幾乎在一夕之間成為政治新星；他如今不但是拜登政府重要閣員，白宮還經常由他代表上電視和其他媒體，是拜登所謂「工作內閣」(Jobs Cabinet)的關鍵成員，他也證明自己的確是民主黨信息的機敏傳播者。

回到2020年2月，布塔朱吉仍在總統競選活動期間即曾表示，「無論發生什麼，我認為我們個人生活的下一章將是有關孩子。」他說，他對父親角色感到「非常興奮」，「查斯頓也特別適合成為偉大的父母。我們希望能儘快辦到。」

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