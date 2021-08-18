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T-Mobile遭駭逾億客戶資料恐洩 暗網有人兜售

編譯洪毅╱綜合17日電
T-Mobile無限通訊公司證實顧客個資遭駭，但仍在確認牽涉範圍有多廣。圖為該公司本月初在紐約宣傳T-Mobile5G覆蓋範圍有多廣。（美聯社）
T-Mobile無限通訊公司證實顧客個資遭駭，但仍在確認牽涉範圍有多廣。圖為該公司本月初在紐約宣傳T-Mobile5G覆蓋範圍有多廣。（美聯社）

美國第二大無線通訊公司T-Mobile傳出遭到駭客攻擊，逾1億用戶個資可能已經外洩；專家指出，鑒於當今駭客攻擊愈發普遍，不論是否為T-Mobile用戶，任何人都得假定自己在任何地方的帳號都已外流，隨時注意自己的金融帳目往返，避免金錢甚至信用蒙受損失。

網路媒體「VICE」報導，暗網上有人在兜售大量個資，包括姓名、社安號碼、地址、電話號碼、駕照資料，以及用於識別手機的IMEI號碼等；這可能涉及到近乎全部T-Mobile美國用戶，超過1億人。

T-Mobile16日證實，用戶數據庫有「未經授權的入侵」的情事，但是尚未確認牽涉範圍會有多廣。

財經新聞網「MarketWatch」報導，金融機構Bankrate高級產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，鑒於當今駭客攻擊愈發普遍，就算不是T-Mobile用戶，任何人都應當假定自己在任何地方的帳戶資訊，都是即將、或是早已外流。

羅斯曼表示，竊取個資的常見目的是冒用身分，包括開戶，申辦信用卡，甚至申請保險等；不法分子申辦信用卡後，常常是刷爆不還錢，這不但造成受害者金錢損失，更可能衝擊受害人的信用。

羅斯曼建議，可透過Equifax、 Experian、TransUnion等機構，凍結自己的信用紀錄，確保不論是早已外流的個資，或是未來可能的駭客攻擊，不法份子都無法用來開戶、申辦信用卡等。

其他建議還包括定期檢查自己的信用報告、銀行帳戶資訊、信用卡交易紀錄，還有任何寄到自己信箱的不明帳單等，尤其是後者會因誤以為事不關己而很容易不被當作一回事。

羅斯曼還說，使用信用卡在事後補救上比簽帳金融卡更好，因為如果有不法交易時，要把信用卡的交易抹去很容易，但是簽帳金融卡會讓財務蒙受損失一段時間。

維護自己個資的其他日常小動作包括，定期更換、且不要在多個地方使用同一組密碼，不要使用公共Wi-Fi處理敏感訊息等。

信用卡 個資 T-Mobile

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