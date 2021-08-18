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疫苗專家收威脅包裹 調查人員指自導自演

記者顏伶如╱綜合報導
主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)。(圖／取自米雪兒‧菲斯卡斯推特@drfixus)
主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)。(圖／取自米雪兒‧菲斯卡斯推特@drfixus)

今年7月初，主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州政府調查人員舉報指出，辦公室收到一個放有矽膠狗嘴套的亞馬遜(Amazon)網站包裹；經過數周調查，田州調查人員發現矽膠狗嘴套是以菲斯卡斯名義的信用卡購買，宣告結案，菲斯卡斯自導自演；但她推文喊冤，寫道：「不是，包裹不是我寄給自己的。」

田納西州是全美新冠疫苗接種率最低的幾州之一，菲斯卡斯推動鼓勵青少年接種疫苗的宣導活動，並允許青少年可以不經家長同意接種，引來共和黨籍州議員抨擊；菲斯卡斯已於7月中遭州長開除。

Axios新聞網站報導，今年7月初，菲斯卡斯舉報說辦公室7月2日收到可疑包裹，包裹內放有矽膠狗嘴套；她對調查人員表示，顯然有不明人士企圖要她噤聲，警告她不得繼續鼓勵民眾打疫苗。

不過，田納西州治安及國土安全廳經過數周調查後，認定整起事件為菲斯卡斯自導自演。

調查人員指出，矽膠狗嘴套是以菲斯卡斯的信用卡購買；根據16日公布的調查報告，調查員維吉爾(Mario Vigil)在報告中寫道：「目前看來，菲斯卡斯並未因為收到狗嘴套而面臨任何威脅。」

華盛頓郵報報導，田州治安及國土安全廳發言人證實，這起調查已經結案。

菲斯卡斯16日在推特發表聲明表示，並不知道有調查人員指稱的亞馬遜購物網站帳號存在，信用卡交易的刷卡人地址也是錯的，地址登記為州政府辦公室而非住家；她寫道：「包裹不是我寄給自己的。」

她要求田州治安及國土安全廳發布傳票，調查亞馬遜帳號是何人開設，但已遭拒。

菲斯卡斯的丈夫布萊德‧菲斯卡斯(Brad Fiscus)上周接受納許維爾(Nashville)公共廣播電台WPLN-FM訪問時說，由於田州戴口罩、打疫苗爭議不斷，考慮舉家搬到維吉尼亞州。

田納西州疫苗接種計畫疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州...
田納西州疫苗接種計畫疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州政府調查人員舉報指出，辦公室收到一個放有矽膠狗嘴套的亞馬遜(Amazon)網站包裹，讓她備感威脅。圖為示意圖。(Getty Images)

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