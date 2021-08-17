屢釀車禍 政府要查76.5萬特斯拉自駕系統

特斯拉汽車一再撞上停放中的救急車輛後，聯邦當局政府已針對特斯拉部份自動駕駛系統正式展開調查。(美聯社)

特斯拉 (Tesla)汽車 一再撞上停放中的救急車輛後，美政府已針對特斯拉部分自動駕駛系統Autopilot正式展開調查。

這次將調查76萬5000輛汽車，幾乎涵蓋特斯拉2014年以來在美銷售的所有車輛。調查依據的國家公路交通安全管理局(NHTSA)列檔事故有17人受傷，1人死亡。

管理局說，2018年以來，特斯拉11起事故是在Autopilot或交通感知巡航控制系統(Traffic Aware Cruise Control)啟用時撞車，第一時間就有人用閃光燈、照明彈、發光箭頭板等警告。

國家運輸安全委員會(NTSB)也對2016年特斯拉事故進行調查，曾建議NHTSA和特斯拉限定只在安全區域使用Autopilot，還建議要求特斯拉確保司機專注；但管理局未行動。

NHTSA是在調查2019年佛州德爾雷海灘一起車禍後決定全面調查。特斯拉Model 3的50歲司機以Autopolit行駛時撞上拖車後死亡。

特斯拉司機常誤用Autopilot，這些司機被抓到酒駕，甚至在加州 高速公路行駛時坐在後座。

2016年6月以來，NHTSA調查31起自動駕駛輔助系統事故，25起涉及特斯拉Autopilot，其中10人死亡。

特斯拉等車廠警告，司機使用自駕系統時務必準備隨時出手應變。

卡內基梅隆大學研究自動汽車的教授拉吉庫馬爾(Raj Rajkumar)說，特斯拉藉由檢測方向盤壓力以確保駕駛隨時應變，但很容易蒙混，應列調查重點。

NHTSA掌握的救急車撞車事故最早是2018年1月22日加州洛杉磯附近，從那以後又陸續在加州拉古納海灘、康州、印第安納州、麻州、亞利桑納州、北卡、德州、密西根州、佛州出事。