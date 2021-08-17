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登月合約只給馬斯克的SpaceX 貝佐斯告NASA

記者張聲肇╱綜合報導
貝佐斯的藍源太空公司抗議國家航空暨太空總署把登月艇工程單獨外包給馬斯克的太空探索公司，16日把太空總署告上法院。圖為太空探索公司的「星艦」太空船原型。(美聯社)
貝佐斯的藍源太空公司抗議國家航空暨太空總署把登月艇工程單獨外包給馬斯克的太空探索公司，16日把太空總署告上法院。圖為太空探索公司的「星艦」太空船原型。(美聯社)

貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin)抗議國家航空暨太空總署(NASA)把登月艇工程單獨外包給馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司(SpaceX)，已有一段時日，政府問責辦公室也不理會，藍源太空16日正式向法院提告NASA。

藍源太空在訴狀中表示，NASA審議投標案過程「不合法」也「不適當」。

藍源在聯邦法院打官司的目的，是要NASA撤銷今年4月讓太空探索得標的決定。藍源發言人向CNBC表示，藍源希望NASA發標「人類登月系統」的缺陷得以糾正。

藍源說，「我們堅定相信，這項工程發標過程及結果出現的問題，必須處理，以彰顯公平與競爭精神，同時確保美國能夠安全登月。」

兩周前，國會審計處(GAO)決議不受理藍源的抗議，支持NASA的決定，認為僅讓太空探索一家得標，沒有問題。太空探索完成這項標案，要價29億美元。藍源提出的標價是59.9億元；Dynestics要價更高，達85億元。貝佐斯後來有自動殺價20億，幫NASA舒緩預算壓力。

三家競標，大概以為政府會讓兩家得標，合作完成，但NASA能夠分配到登月艇項目上的預算，不如民間企業所料想的多。

國會審計處說，NASA發標過程，只讓一家得標，沒有違犯政府採購法規。

NASA在此之前，另外花了將近10億元，讓三家公司提出「登月概念發展」計畫，其中探空探索獲得1.35億元，Dynetics獲得2.53億元，藍源獲得5.79億元。

藍源對NASA提告前，也大肆宣揚NASA採用太空探索公司新一代星艦作為登月工具欠妥之處。它提出一系列圖表與報告，強調諸多技術、發展與運作方式，都是星艦計畫提出前，從來沒有被測試過。

上周，藍源再度提出說明，批評星艦是「還在設計，從來不曾試飛到地球軌道」的發射工具。

面對藍源的批評，馬斯克推文回應道，「令人傷心的是，就算聖誕老公公突然做出他們要的硬體，並且免費送給他們，你第一個反應仍然是：取消它（外包決定）。」

NASA 太空 貝佐斯

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