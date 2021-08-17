登月合約只給馬斯克的SpaceX 貝佐斯告NASA
貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin)抗議國家航空暨太空總署(NASA)把登月艇工程單獨外包給馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司(SpaceX)，已有一段時日，政府問責辦公室也不理會，藍源太空16日正式向法院提告NASA。
藍源太空在訴狀中表示，NASA審議投標案過程「不合法」也「不適當」。
藍源在聯邦法院打官司的目的，是要NASA撤銷今年4月讓太空探索得標的決定。藍源發言人向CNBC表示，藍源希望NASA發標「人類登月系統」的缺陷得以糾正。
藍源說，「我們堅定相信，這項工程發標過程及結果出現的問題，必須處理，以彰顯公平與競爭精神，同時確保美國能夠安全登月。」
兩周前，國會審計處(GAO)決議不受理藍源的抗議，支持NASA的決定，認為僅讓太空探索一家得標，沒有問題。太空探索完成這項標案，要價29億美元。藍源提出的標價是59.9億元；Dynestics要價更高，達85億元。貝佐斯後來有自動殺價20億，幫NASA舒緩預算壓力。
三家競標，大概以為政府會讓兩家得標，合作完成，但NASA能夠分配到登月艇項目上的預算，不如民間企業所料想的多。
國會審計處說，NASA發標過程，只讓一家得標，沒有違犯政府採購法規。
NASA在此之前，另外花了將近10億元，讓三家公司提出「登月概念發展」計畫，其中探空探索獲得1.35億元，Dynetics獲得2.53億元，藍源獲得5.79億元。
藍源對NASA提告前，也大肆宣揚NASA採用太空探索公司新一代星艦作為登月工具欠妥之處。它提出一系列圖表與報告，強調諸多技術、發展與運作方式，都是星艦計畫提出前，從來沒有被測試過。
上周，藍源再度提出說明，批評星艦是「還在設計，從來不曾試飛到地球軌道」的發射工具。
面對藍源的批評，馬斯克推文回應道，「令人傷心的是，就算聖誕老公公突然做出他們要的硬體，並且免費送給他們，你第一個反應仍然是：取消它（外包決定）。」
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