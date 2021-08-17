全美最大水庫 密德湖告急 西南多區將減供民生用水

大型水庫密德湖目前水位只剩1/3。（美聯社）

供應美國 西部數以千萬計人民生用水的大型水庫密德湖（Lake Mead）目前水位只剩1/3，官員今天首次正式宣布密德湖缺水，西南部部分乾旱地區將減供因應。

人為造成的氣候變遷 改變降雨模式，美國大片地區因長期乾旱一片乾涸，連全美最大的人工水庫、水源來自科羅拉多河（Colorado River）的密德湖水位也減少到只剩1/3。

聯邦水資源局官員楚希尤（Tanya Trujillo）表示：「就像（美國）西部大部分地區以及相連盆地各處一般，科羅拉多河面臨空前且加速的挑戰。」

美國內政部轄下開墾局（U.S. Bureau of Reclamation）指出，由於密德湖缺水，美國亞利桑納州、內華達州和墨西哥 10月起的1年內將減少供水。亞利桑那州年供量減少18%，內華達州減7%，墨西哥則減5%。

另一方面，美國西部10州州長敦促總統拜登宣布這10州進入聯邦旱災狀態，好讓農民與牧場主人符合請領特殊援助的資格。

州長聯名信寫道：「歷史性的旱災恐讓作物全數化為烏有、收成減少，還可能導致病蟲害肆虐，更加重整體損失。」

水庫供水量減少，乾旱區的農業、城市和北美原住民部落用水想必也將隨之減少。

楚希尤在線上記者會上表示：「我們正看到氣候變遷的影響。」她說，這個地區的積雪量低於平均，加上炙熱的高溫、土地乾燥，「很遺憾，那個趨勢或許還會繼續下去」。