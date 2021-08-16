我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

多族裔人口暴增 或歸因認同意識增強

編譯洪毅／綜合15日電
2020年人口普查結果顯示，美國多族裔身分的人口比率暴增，反映出族群意識的增強。(美聯社)
2020年人口普查結果顯示，美國多族裔身分的人口比率暴增，反映出族群意識的增強。(美聯社)

2020年人口普查結果顯示，美國多族裔身分的人口比率，從2010年普查的3%暴增到10%；造成此現象的原因不僅止於過去10年來的移民、通婚，更反映出族群意識的增長，民眾更願意以自己某位祖先的血統為榮，以及人口普查方式的改變。

美國多族裔身分的人口，從2010年普查的900萬竄升至2020年普查的3380萬，這些多族裔人口中，以「白人及某族裔」的比率最高，通常是白人以及印第安原住民非裔、或是來自亞洲等族裔。

聖塔克魯茲加州大學助理教授佩卓(Juan Manuel Pedroza)表示，造成此現象的原因，包括美國最近幾年來的變化，既有的多族裔標籤、汙名化逐漸消弭，讓許多白人願意表明自己的多族裔身分。

例如芝加哥大學助理教授弗洛雷斯(René Flores)表示，他在2010年普查實填寫的族群身分是「白人」，但是自從知道自己有43%原住民血統後，他在2020年普查改填自己為多族裔身分。

弗洛雷斯表示，他也曾經猶疑過是否要填多族裔身分，因為他從未受過原住民文化的薰陶；他也相信，全國有數以百萬計的民眾有類似他的心路歷程。

社會風氣的改變正在蔓延全國：阿拉斯加、夏威夷、奧克拉荷馬等州，多族裔身分比率本來就很高，2020年普查增加幅度就不明顯；而阿拉巴馬、阿肯色、新罕布夏等州，雖然多族裔身分比率甚低，但是增幅顯著。

普查局問卷設計的改變，也有助於民眾更容易識別自己的族群身分；例如2020年普查中，「非裔」族裔的項目就包括非裔、牙買加裔等。

普查局的問卷設計一直在改變，例如1970年普查時，「白人」族裔項目增加西語裔；事實上，「多族裔」的選項，一直到2000年普查時才出現，因此，2030年的問卷設計可能會有進一步改變。

史丹福大學研究團隊曾經發現，訪談10萬名願意捐贈骨髓的民眾後發現，曾經做過血統測試的民眾，更容易認定自己是多族裔身分；弗洛雷斯就說，多族裔堪稱是美國傳統的一部分。

美國 原住民 非裔

上一則

印州巴多羅麥郡10年增67%非白人 全美最多元

下一則

疫情升溫 俄勒岡州派國民兵進駐醫院

延伸閱讀

年輕人「高移動性」傳播快 30到39歲新冠住院率升高

年輕人「高移動性」傳播快 30到39歲新冠住院率升高
金山新冠病例驟增 確診率灣區第2高

金山新冠病例驟增 確診率灣區第2高
德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色

德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色
洛市凶殺案激增 受害者多為非裔拉丁裔

洛市凶殺案激增 受害者多為非裔拉丁裔

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克