多族裔人口暴增 或歸因認同意識增強

2020年人口普查結果顯示，美國多族裔身分的人口比率暴增，反映出族群意識的增強。(美聯社)

2020年人口普查結果顯示，美國 多族裔身分的人口比率，從2010年普查的3%暴增到10%；造成此現象的原因不僅止於過去10年來的移民、通婚，更反映出族群意識的增長，民眾更願意以自己某位祖先的血統為榮，以及人口普查方式的改變。

美國多族裔身分的人口，從2010年普查的900萬竄升至2020年普查的3380萬，這些多族裔人口中，以「白人及某族裔」的比率最高，通常是白人以及印第安原住民 、非裔 、或是來自亞洲等族裔。

聖塔克魯茲加州大學助理教授佩卓(Juan Manuel Pedroza)表示，造成此現象的原因，包括美國最近幾年來的變化，既有的多族裔標籤、汙名化逐漸消弭，讓許多白人願意表明自己的多族裔身分。

例如芝加哥大學助理教授弗洛雷斯(René Flores)表示，他在2010年普查實填寫的族群身分是「白人」，但是自從知道自己有43%原住民血統後，他在2020年普查改填自己為多族裔身分。

弗洛雷斯表示，他也曾經猶疑過是否要填多族裔身分，因為他從未受過原住民文化的薰陶；他也相信，全國有數以百萬計的民眾有類似他的心路歷程。

社會風氣的改變正在蔓延全國：阿拉斯加、夏威夷、奧克拉荷馬等州，多族裔身分比率本來就很高，2020年普查增加幅度就不明顯；而阿拉巴馬、阿肯色、新罕布夏等州，雖然多族裔身分比率甚低，但是增幅顯著。

普查局問卷設計的改變，也有助於民眾更容易識別自己的族群身分；例如2020年普查中，「非裔」族裔的項目就包括非裔、牙買加裔等。

普查局的問卷設計一直在改變，例如1970年普查時，「白人」族裔項目增加西語裔；事實上，「多族裔」的選項，一直到2000年普查時才出現，因此，2030年的問卷設計可能會有進一步改變。

史丹福大學研究團隊曾經發現，訪談10萬名願意捐贈骨髓的民眾後發現，曾經做過血統測試的民眾，更容易認定自己是多族裔身分；弗洛雷斯就說，多族裔堪稱是美國傳統的一部分。