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名校新趨勢 新生先到海外上課1學期 讓校方控管人數

編譯林育正／綜合15日電

大學面對龐大申請人數，但實際註冊的學生人數，卻又遭受新冠肺炎疫情增添不確定性，因此現在就有學校要求學生先至海外大學就讀一學期。如此一來，不僅開拓學生的國際視野，也能讓校方控管學生人數。學生也能藉此獲得未來的入學保證。

雖然部分學校鼓勵高中畢業生享受「空檔年」，但讓在入學等待名單上的新生至海外就學，並且保證入學資格，為更加積極的做法。

今年透過與超過900間大學合作的網站「Common Application」申請大學的學生數，至少增加11%。錄取門檻更高的學校，申請人數的增加幅度更大，等待入學的名單更長。

全美頂尖的威廉與瑪莉學院(William & Mary)的申請人數就達1萬7500人，較前一年增加23%；最後錄取比例約37%，還有4700人被放在備取名單，較2019年的4000人還多，而這個學期，能從備取名單順利入學的學生，僅有約30至40名。

不過校方還預計在2022年春季學期，讓100名在備取名單上，但先在海外就讀一學期的學生入學。

來自維吉尼亞州的高中畢業生桑莫維爾‧蒙特(Somerville Munt)3月發現被列入威廉與瑪莉學院的備取名單中。當時她心想「應該是沒機會了」。但隨後她收到學校來信，表示若透過教育機構Verto就讀一學期的海外課程，將能在明年春季學期保證入學，因此她立刻報名前往哥斯大黎加就讀。

創立五年的教育新創公司Verto表示，在海外就讀至少一學期後，將保證學生至少錄取其中一間旗下合作學校。威廉與瑪莉學院保證曾在海外就讀的備取學生入學，但也有其他大學，則是允許學生以轉學生的名義申請入學Verto則是向校方收取固定的年費，但並未透露金額。

另外也有大學自行設立海外就學計畫，南加大就讓已錄取的新生先到國外上課，再銜接春季學期，確保學生一樣能在四年之內畢業。

威廉 教育 維吉尼亞州

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