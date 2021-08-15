私下放行？國安局百億雲端合約給亞馬遜 微軟抗議

國家安全局悄悄將價值100億元的合約給了亞馬遜網絡服務公司，引起對手微軟的強烈不滿。(美聯社)

國家安全局(NSA)悄悄將價值100億元的合約給了亞馬遜 網絡服務(AWS)，引起對手微軟 (Microsoft)的強烈不滿。

競爭機會遭回絕的微軟7月21日正式向國會審計處(GAO)提出抗議，GAO是獨立的聯邦機構，專責處理合約糾紛，裁決結果訂於10月29日出爐。

這項競爭激烈的國防合約價值高達100億元，而此合約有助拓展亞馬遜領銜的雲端 運算市場，贏過對手搶得布局先機。

國安局目前僅針對該合約提供非常少的細節，國安局發言人也只透露合約攸關雲端運算支持服務，拒絕詳述說明，僅表示任何關於廠商抗議的回應，都會照適當的聯邦規範處理。

探討政府承包商的「華盛頓技術」(Washington Technology)雜誌率先引述兩名匿名消息人士說法，報導亞馬遜得標的消息，聯邦科技新聞網站NextGov隨後證實此消息，兩家媒體都說此合約代號為「狂暴」(WildandStormy)。

微軟發言人證實，已提出抗議，並將行使法律權力因應。

國安局將大型合約簽給單一企業，肯定會在國安環境系統中引發爭議，伴隨著偏頗與不當影響的指控。

國防部上月取消前總統川普2019年與微軟簽訂的「聯合企業防禦基礎設施」(JEDI)，該合約長期以來被抗議且指控貪腐的合約。

目前也有指控，稱亞馬遜因為與聯邦官員的關係，取得不公平的優勢。

國安局的業務讓外界猜測合約內容，但亞馬遜與國安局的關係不斐，去年甚至聘請在網路安全產業影響力不小的國安局前局長亞歷山大(Keith Alexander)擔任董事。

甲骨文公司(Oracle)前雇員維勒(John Weiler)表示，國安局的策略與國防部的JEDI合約類似。

現在與資訊科技取得顧問委員會(IT Acquisition Advisory Council)合作的維勒說：「亞馬遜在政府雲端服務中獨占鰲頭，但微軟曾有辦法壟斷，兩大巨頭爭搶市場主導地位。」