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比先前紀錄高0.02℉ 7月創史上最熱月 越熱地方越倒楣

記者張聲肇／綜合報導
國家海洋暨大氣管理局表示，7月是紀錄上地球最熱的一個月。圖為從加州拉森國家森林可看到迪克西山火的煙霧。(美聯社)
國家海洋暨大氣管理局表示，7月是紀錄上地球最熱的一個月。圖為從加州拉森國家森林可看到迪克西山火的煙霧。(美聯社)

美國海洋暨大氣管理局(NOAA)13日以「不值得羨慕的表現」形容7月是有紀錄以來，地球最熱的一個月，因為這「不光榮紀錄」可能更加提升民眾對氣候變遷的焦慮感。

NOAA局長史賓拉德(Rick Spinrad)說：「越熱的地方越倒楣。美國西北部和加拿大西部居民最能體會這句話。」

他說，氣候變遷已替地球鋪設了一條「令人不安、打亂一切」的道路，「史上最熱月」的紀錄，無異在這條路上豎立了一塊再駭人不過的警示牌。

根據該局的資料，整個20世紀地表與海面平均溫度是華氏60.4度，今年7月卻多了華氏1.67度(攝氏0.93度)，創下142年開始有紀錄以來的新高。

過去，最熱月的紀錄是2016年7月，2019年和2020年也平該紀錄，今年7月比這個紀錄高出華氏0.02度。

海洋暨大氣管理局說，亞洲的7月氣溫是史上最高，歐洲則是史上第二高。

該局在新聞稿中配上氣候變遷「效應」的照片，包括洪水、熱浪、乾旱、颶風和森林大火。加州史上第二大的迪克西野火仍在肆虐；四天前，聯合國也才針對氣候變遷，發布了令人怵目驚心的警告。

聯合國報告說，氣候變遷正以數千年來「前所未見」的方式改變地球，有些地方甚至以數十萬年以來未曾發生過的情況，讓地球面貌改觀。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說，該報告內容是對「整個人類的紅色警訊」，警鐘的鳴聲震耳欲聾，所列的證據無人可駁；英國首相強生則指出，今後10年將是地球「降溫」的關鍵期，逾此，可能就來不及救地球、救人類於不斷的氣候災難了。

氣候變遷 聯合國 美國

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