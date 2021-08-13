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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

人口普查結果影響大 全國啟動選區重畫

記者胡玉立／綜合報導
隨著人口普查局發布2020年人口普查詳細數據，全國和各州選區重畫工程也在12日正式拉開序幕。圖為德州一名議員出席重畫選區聽證前，細看德州地圖。(美聯社)
隨著人口普查局發布2020年人口普查詳細數據，全國和各州選區重畫工程也在12日正式拉開序幕。圖為德州一名議員出席重畫選區聽證前，細看德州地圖。(美聯社)

隨著人口普查局發布2020年人口普查詳細數據，全國和各州選區重畫工程也在12日正式拉開序幕；不但可能有助確定2022年選舉由哪一黨掌控眾院，且將形塑未來十年的選舉優勢。

2020年人口普查最新數據顯示，人口增長最快地區大多發生在最大型城市的郊區，許多農村地區人口則呈現下降。此數據將是重畫44州429個眾院選區和7383個州立法選區的基礎。

官方目標是確保每個選區人口數量大致相同，但許多共和黨人和民主黨人的目標則是想確保新的選區畫分界線和選民組合，能讓同黨候選人更可能贏得今後的選舉。各黨努力能否成功，將決定稅收和支出是否增長、氣候變化政策可否獲准、墮胎機會是擴大或減少等等。

共和黨人只要再多五席就可在2022年選舉中控制眾院；此優勢可能可以透過巧妙的重新畫分來取得。共和黨人在2010年人口普查後，即曾藉由選區重畫過程取得更大的影響力。

「庫克政治報告」(Cook Political Report)國會競選分析師瓦瑟曼(David Wasserman)指出，「選區重新畫分確實是眾院這個會期的重頭戲，即使是地區界線的微小變化，也可能產生巨大影響，從而打破眾院的權力平衡」。

共和黨將控制20個州的選區重畫工作，這些州占眾院187席，其中包括人口不斷增長的德州、佛羅里達、喬治亞和北卡羅來納州；民主黨只控制占75席的八個州選區重畫工程，其中包括紐約州和伊利諾伊州；若重畫後每州減少一席，民主黨就有機會把共和黨現任議員擠下台。

另外16州(占眾院167席)選區將由獨立委員會或政治立場分歧的政治人士負責畫分，其立法機構主控方與州長不同黨。剩下六州都只有一席，因此無需重畫選區。

許多州的新選區可能會面臨訴訟，因為不同政黨都不斷爭奪對自己最有利的選區版圖；2010年人口普查後的這十年，選區重畫訴訟一直持續，並導致部分州發生重大變化。

瓦瑟曼說：「如果不是民主黨的訴訟推翻了共和黨在賓州、北卡羅來納州、佛州和維吉尼亞州重畫的選區版圖，民主黨現在就不會在眾院占多數。」

眾院 共和黨 人口普查

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