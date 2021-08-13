人口普查結果影響大 全國啟動選區重畫

隨著人口普查局發布2020年人口普查詳細數據，全國和各州選區重畫工程也在12日正式拉開序幕。圖為德州一名議員出席重畫選區聽證前，細看德州地圖。(美聯社)

隨著人口普查 局發布2020年人口普查詳細數據，全國和各州選區重畫工程也在12日正式拉開序幕；不但可能有助確定2022年選舉由哪一黨掌控眾院 ，且將形塑未來十年的選舉優勢。

2020年人口普查最新數據顯示，人口增長最快地區大多發生在最大型城市的郊區，許多農村地區人口則呈現下降。此數據將是重畫44州429個眾院選區和7383個州立法選區的基礎。

官方目標是確保每個選區人口數量大致相同，但許多共和黨 人和民主黨人的目標則是想確保新的選區畫分界線和選民組合，能讓同黨候選人更可能贏得今後的選舉。各黨努力能否成功，將決定稅收和支出是否增長、氣候變化政策可否獲准、墮胎機會是擴大或減少等等。

共和黨人只要再多五席就可在2022年選舉中控制眾院；此優勢可能可以透過巧妙的重新畫分來取得。共和黨人在2010年人口普查後，即曾藉由選區重畫過程取得更大的影響力。

「庫克政治報告」(Cook Political Report)國會競選分析師瓦瑟曼(David Wasserman)指出，「選區重新畫分確實是眾院這個會期的重頭戲，即使是地區界線的微小變化，也可能產生巨大影響，從而打破眾院的權力平衡」。

共和黨將控制20個州的選區重畫工作，這些州占眾院187席，其中包括人口不斷增長的德州、佛羅里達、喬治亞和北卡羅來納州；民主黨只控制占75席的八個州選區重畫工程，其中包括紐約州和伊利諾伊州；若重畫後每州減少一席，民主黨就有機會把共和黨現任議員擠下台。

另外16州(占眾院167席)選區將由獨立委員會或政治立場分歧的政治人士負責畫分，其立法機構主控方與州長不同黨。剩下六州都只有一席，因此無需重畫選區。

許多州的新選區可能會面臨訴訟，因為不同政黨都不斷爭奪對自己最有利的選區版圖；2010年人口普查後的這十年，選區重畫訴訟一直持續，並導致部分州發生重大變化。

瓦瑟曼說：「如果不是民主黨的訴訟推翻了共和黨在賓州、北卡羅來納州、佛州和維吉尼亞州重畫的選區版圖，民主黨現在就不會在眾院占多數。」