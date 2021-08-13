質疑疫情嚴重性 參議員保羅妻去年曾買瑞德西韋股票

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅11日遞交給參院的財產申報顯示，他的妻子凱莉去年曾購買抗病毒藥品「瑞德西韋」製造藥廠吉利德科學公司股票。(路透)

一向質疑新冠病毒的嚴重性和戴口罩 、打疫苗的必要性的共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)11日遞交給參院的財產申報顯示，他的妻子凱莉‧保羅(Kelley Paul)去年曾購買抗新冠病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)製造藥廠吉利德科學公司(Gilead Sciences)股票 。

根據2012年通過的「防止國會內線交易法」(STOCK Act)，國會議員不得進行內線交易或利用未公開訊息買賣股票，法案規定國會議員股票交易必須自45天內申報。保羅妻子是在2020年2月購買價值1000元至1萬5000元之間的吉利德科學公司股票，保羅卻拖了16個月才申報。

吉利德科學公司製造的「瑞德西韋」是第一個獲准用來治療新冠患者的藥物。

58歲的保羅去年在所有聯邦參議員中，第一個被確診染疫。不過，保羅康復之後仍數度反駁衛生機關頒布的防疫 規定，多次與白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)唇槍舌劍。

本周稍早，保羅發表聲稱戴口罩不能防止新冠病毒傳播的影片後，遭YouTube網站以「傳播不實信息」為由停權一周。

保羅發言人庫柏(Kelsey Coope)指出，保羅妻子股票交易延後一年多才申報，是因為當初申報時檔案傳輸出現錯誤。庫柏還說，凱莉‧保羅購買吉利德科學公司的股票後來虧損。